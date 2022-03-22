友坂理惠潮戴SWAROVSKI成Tomo Koizumi模特兒　日劇女神風采依然

【友坂理惠】雖然近年韓劇熱潮席捲全世界，不過對於很多年過三、四十，青春歲月盛放於90年代的人而言，日劇始終有着無可取代的情意結。無論是《同一屋簷下》、《Long Vacation》，還是《金田一少年之事件簿》，都是大家美好的年輕回憶。



《金田一少年之事件簿》絕對是7、80後集體回憶。（ザテレビジョン）

別以為上述昔日人氣日劇的演員，只有木村拓哉仍能大紅大紫，其他好些藝能人依然活躍，例如江口洋介便與木村聯手合演《BG～身邊警護人～》，反町隆史在長壽劇《刑偵相棒》亦長做長有，而「金田一」堂本剛更將於3月26日有全新音樂作品誕生，叫人期待。

天生的「歪臉」輪廓其實無損友坂理惠的氣質。（雜誌封面）

不過比較金田一，飾演金田一青梅竹馬七瀨美雪的友坂理惠，近年的確低調得多，雖然同樣憑藉《金田一少年之事件簿》紅遍亞洲，但成名之後一直面對極大壓力，天生的「歪臉」輪廓，每每成為傳媒和黑粉（主要來自堂本剛的Fans）的攻擊目標，及後人生更經歷兩次失敗婚姻，使到友坂理惠身心俱疲，神隱於日本藝能界，近年就只有在《暖男花店》這些小品劇集中出現過。

友坂理惠上年成立自家品牌My weakness。（My weakness）

不過，演藝事業的不活躍，並不代表人家潦倒，事實上友坂理惠早已將事業重心轉移至時裝領域之上，上年成立自家品牌My weakness，主打休閒舒適的知性日系服飾，簡約得來別具型格。最近東京時裝周期間，更獲Tomo Koizumi小泉智貴崇拜，意外地邀請她擔任FW22 Runway Show模特兒。

友坂理惠潮戴SWAROVSKI行Tomo Koizumi FW22 Fashion Show。（Tomo Koizumi）

Tomo Koizumi小泉智貴無疑是日本新一代時裝界中，人氣最高的設計師。（SWAROVSKI）

新季Tomo Koizumi未知是否受上年Balenciaga Red Carpet季度影響，同樣以紅地毯作為主題，既將位於虎之門的發布會場打造成紅地毯場景，就連出場模特兒也以日演藝圈名人掛帥，既有友坂理惠，更有AKB48前一姐大島優子、森川葵、淺野忠信女兒SUMIRE、舞伎演員八代目 市川染五郎，甚至連影后級人馬寺島忍都壓軸出場，好不熱鬧。

AKB48前一姐大島優子有份出場。（Tomo Koizumi）

+ 3

雖然主題意念上向Balenciaga「致敬」味道甚濃，但Tomo Koizumi設計的華衣麗服，當然與Demna Gvasalia所造的大相逕庭。延續小泉智貴擅長玩層層疊疊荷葉邊的獨門絕技，FW22 Tomo Koizumi整體風格一貫華麗感滿載，然而基於以紅地毯作主題，很多衣服在構思時，被預設會著用在影展頒獎禮、晚宴等隆重場合之上，因此設計出來的服飾，明顯修減了以往一味奔放的離奇怪誕，騎呢玩味的Party感減少了，換來恰到好處的雍容華貴。

影后級人馬寺島忍壓軸出場。（Tomo Koizumi）

這種變化，從著用在寺島忍和友坂理惠兩位熟女身上的晚裝裙尤其明顯，單一以深藍或銀色作唯一色調，配以乾淨琍俐落裁剪和名貴SWAROVSKI首飾，既不失創意，又符合有派頭人物的身份地位，顯示了Tomo Koizumi愈做愈大，希望打進富人階層消費羣的決心。

新季度Tomo Koizumi亦小試牛刀，首度設計男裝，由市川染五郎演繹。（Tomo Koizumi）

而新季度Tomo Koizumi亦小試牛刀，首度設計男裝。將橙色Tuxedo恤衫加長褲，再配搭Ruffle披肩，穿在年僅16歲新晉男演員八代目 市川染五郎，的確入型入格，絕不讓女裝專美。