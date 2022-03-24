將Nike、NB球鞋繪出超精細大圖集　認識韓國人氣插畫家JUN YOUNG

【Nike/ New Balance/ 插畫】在這個甚麼都可以誇界別合作的世代裡，插畫家從來都是潮流界很吃香行業，無論是亞洲地區的VERDY、長場雄，還是歐美的Helen Downie、Ignasi Monreal等等，近年成功與GUCCI、ASICS或Human Made等服飾大戶合作，既推出服飾系列，又出畫集搞個人作品展，飛上枝頭變鳳凰。



Ignasi Monreal為GUCCI特別製作的插畫。（GUCCI）

而插畫家在時尚界成功之法亦有很多種，未必每一個都需要如西班牙代表Ignasi Monreal一般，每每以高超繪畫技巧震懾人羣，有時候只要食中人熱話題，懂得捕捉大眾喜好，就算如長場雄一樣，只以簡單粗淺線條作畫，仍能叫人留下深刻印象。

例如今次介紹的韓國新生代代表JUN YOUNG，正是一個理念與長場雄一派相近的插畫家，主打普羅大眾熟識不過的物事做主題，長場雄以西方名人紅星作靈感，JUN YOUNG則以人氣波鞋掛帥，各自各精彩。

《猛鬼街》Nike Dunk SB插畫。（JUN YOUNG）

JUN YOUNG所繪畫的球鞋，全是現實中存在的人氣款式，既有《猛鬼街》Dunk SB、也有Off-White Air Jordan 2，更有Nike × BUAISOU ISPA Drifter「Indigo」，可謂唔稀有唔畫，認真識貨。

成名作Virgil Was Here「鞋海」圖。（JUN YOUNG）

不少鞋款會列明它的名稱及創世年份，方便大家查閱。（JUN YOUNG）

New Balance 992圖集。（JUN YOUNG）

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起初JUN YOUNG每幅畫每個帖文只是畫一對球鞋插畫而已，誰不知後來愈畫愈起勁，由一對變八對，再變成一個帖文t畫數十對。其成名之作，正是上年12月為紀念Virgil Abloh，JUN YOUNG以Virgil Was Here為題，以「鞋海戰術」方式，一次過將數十對Off-White與Nike合作的歷代球鞋，以插畫方式呈現，打造成系列式波鞋精選圖輯，瞬即食中話題地被全世界瘋傳，讓很多人第一次見識JUN YOUNG作品及其作品IG帳戶0.64kg。

除了Off-White系列外，Air Jordan 1、New Balance 992等經典鞋款皆有精選圖輯，叫大家看得很是過癮，絕對是一個值得Follow的IG帳號。