Beams Plus for HIP英、日時裝店聯乘　拼布手法打造復古運動Look

講到近年流行的Street Fashion體系，雖然十居其九會立即想起Kanye West的暗黑BALENCIAGA形式，或者機能風行先的Outdoor美學，但斯文簡約的復古運動風主義，同樣大有市場，Aimé Leon Dore固然是表表者，Ronnie Fieg的Kith自家服飾也愈做愈強。

最新提案復古運動Style的單位，就有Beams Plus跟HIP的聯乘項目。



Beams Plus for HIP 3月25日HIP網店正式開賣。（HIP）

今次合作的可是由兩大時裝店共同開發的結晶品，Beams Plus母公司Beams當然不用多說，乃是日本最享負盛名一等一時裝零售巨頭，分店數以百計，香港人早就輕車熟道，相反全名The Hip Store的HIP則陌生得多了，不但遠在英國，本店更來自遠離大倫敦的列斯，因此對亞洲潮流人而言，名氣一直不算響亮。

不過在亞洲地區相對名不經傳，卻無損人家於英倫地區潮流威望，事關主打街頭文化的HIP，風格與Goodhood十分類似，都是致力以歐美街頭時裝作基軸，繼而引進日本優質服飾品牌於其中，這種市場定位，目前在歐美地區可謂十分吃香，既賣Story MFG、Maharishi，亦有visvim、Maharishi與Needles，舖面雖少，卻五臟俱全。

焦點作品Harris Tweed Patchwork Blazer Jacket以經典Harris Tweed布料製造。（HIP）

Harris Tweed布料結合日本人最擅長的Patchwork技法與其中。（HIP）

+ 8

Beams Plus for HIP以1800年代橄欖球服飾作主題，雖然整個聯乘合作只有5件產品「咁大把」，但英倫傳統布料、傳統造工，結合日本職人劃龍點睛獨到時尚改造眼光，的確大有睇頭。以焦點作品Blazer Jacket為例，以經典Harris Tweed布料製造本就高貴耐用，但設計團隊更匠心獨運，將日本人最擅長的Patchwork技法注入其中，墨綠Tartan、藍千鳥格、純藍色布大小不一地拼湊一起，端莊斯文之中又帶工藝美感，Oversized Cutting亦突顯出其橄欖球的運動背景，十分百搭。

Striped Band Collar Rugby Shirt。（HIP）

Schoolboy Socks，腳板底位置印有今次合作商標。（HIP）

至於Striped Band Collar Rugby Shirt的教士領配粗間條撞色設計，則是舊時代英國橄欖服飾一種常見設計，現在一併配襯在Corduroy 2 Pleat Trousers或Heavy Sweatpants褲子之中，可謂要斯文有斯文，要Sporty有Sporty。留意復古運動Style之造型精髓，白襪子往往是不可或缺關鍵螺絲，故今次Beams Plus for HIP也製作出一款Schoolboy Socks，腳板底位置更印有今次合作商標，成功做到低調之中自有虛榮，誰說時下的街頭Look便一定要無時無刻粗金料、大Logo或炒款波鞋的呢？