Lisa Larson｜日本大熱瑞典陶瓷藝術家　香港Pop-Up變可愛動物園

疫情未爆發前，每次「返鄉下」逛選物店、買手店、日用品店時，總會見到瑞典國寶級藝術家Lisa Larson超可愛動物陶瓷作品的蹤影。

雖然現在通關無期，但Lisa Larson粉絲有好消息，大型Pop-Up店登陸香港，更有機會首次見到XL碼作品的真身。



瑞典陶藝家LISA LARSON陶瓷作品登陸香港（foreforehead）

看見這些超可愛的動物陶瓷，就知道是瑞典國寶級藝術家Lisa Larson的作品。她早於50年代起開始親手塑形，創作以其家中的貓咪和北歐獨有的動物為藍本，最終創造出一系列可愛有趣又工藝精巧的動物陶瓷作品。

Lisa Larson年輕時已製作動物陶瓷作品（LISA LARSON）

雖然已是國寶級名字，但Lisa Larson作品仍舊在瑞典工作室Keramik Studion Gustavsberg製作，並未因成名而變成大公司工廠流水作業式倒模生產，工作室只有17位工匠，從倒模、脫模、上釉，為每件作品手繪特徵紋理，到最後燒窯出窯，都由經驗豐富的陶藝職人逐一以人手製作，那家庭式小型生產速度，即使追不上現今世代的「快」，「慢」卻換來人與手工的愛與溫度，令Lisa Larson作品長年深受歡迎，特別是日本，除陶瓷作品，還有其他聯乘設計。

天然、人手是時尚大流行的關鍵詞，Lisa Larson早已定下這方針，她所有陶瓷作品，全是用純天然物料製作——陶泥、釉藥，甚至作品上的金線點綴，都是來自大自然的天然礦物和植物顏色；Lisa Larson還特意為陶瓷作品調出包含碎石和雜質的陶土，帶出粗糙有質感，使她的陶瓷作品放在手上，有更強烈的觸感。

被喻為瑞典「國寶級」陶藝家的Lisa Larson(LISA LARSON)

已年屆90歲的Lisa Larson，雖然不再於工序上落手，但所有產品上的大小改動，或有特別版設計，都必定由她過目。多年來她對作品有著不少堅持，也會按照觀眾的喜好作出調整，像今次Pop-Up中首次在香港出現的超巨大獅子Lion Maxi，這高360mm的造型設計便多年來仍藍忠於原版，從未改變的Original味道；Lisa Larson也不追求大量生產，Pop-Up的訂單也是下單後才進行製作，固需時甚久，卻來得珍貴。

Lisa Larson Pop-Up的訂單也是下單後才進行製作，固需時甚久，卻來得珍貴。（foreforehead）

今次Pop-Up一次過看到多款不同種類、不同配色、不同尺碼的Lisa Larson動物陶瓷作品，機會可謂難得，「歡迎來到Lisa Larson動物園」。

「歡迎來到Lisa Larson動物園」（foreforehead）

INFO



foreforehead x Lisa Larson Pop-Up深水埗店

日期：3月22日開始

地點：深水埗基隆街132B閣樓

時間：1 - 7:30pm（星期二至日）