男生穿搭｜3位台灣YouTuber穿搭示範　時裝初哥亦能變身日系型男

現在網路資訊超級發達，想要什麼訊息打開電腦就能找到，像是想要找某種風格的穿搭，輸入關鍵字就有成千上萬筆的內容可以參考，而穿搭 YouTuber 就像一本重點參考書一樣，幫你把所有的資訊彙整成一部短片來傳遞給大家。



今回 Dappei 就要來介紹三組優質的穿搭 YouTuber ，讓搭黨在休閒看影片之餘也能同時獲取新知識！

3種不同風格的穿搭YouTuber示範，運用顏色及層次打造成時尚型男！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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# 那個矮子 Kevin

Kevin 無疑是近幾年最火紅的創作者，雖然沒有高挑的身材，但凱文反而將「矮」這個弱點轉變成個人特色，而這也讓他獲得了不少的追蹤！凱文的影片內容最特別的是，講解了許多關於調整比例的教學，從矮個的角度出發及自己親身的經驗來給予建議，超級有說服力的啊！風格上凱文更偏向街頭混搭感，像是正裝球鞋的混搭、潮流元素的使用等，非常適合喜愛街頭感穿搭的搭黨們參考學習！

# 灰塵村長

如果你是喜歡用一種單品穿出不同風格的搭黨，那這個頻道可千萬不要錯過！灰塵村長的影片風格經常用某項特定單品做講解，例如針織背心、經典長 T 恤等來延伸不同的造型。除了正常的穿搭分享，頻道偶爾也會出現些幽默的主題，像是因應疫情而出現的護目鏡穿搭，或是有日常生活的 VLOG 紀錄，整體風格輕鬆有趣很適合在吃飯休息時候邊吃邊看！

# 家庭兄弟

最後則是穿搭界的前輩唯家、唯庭所經營的頻道，兩人的穿搭風格都偏向日系，如果喜歡復古、層次、日系都會感的搭黨十分推薦多看他們的影片！內容不只分享穿搭還會細心介紹單品的細節、背景故事、個人想法等等，最重要的是他們也出了很多給穿搭新手的建議及教學，從風格建立、版型挑選，甚至連逛街的店都推薦給你了，跟著這樣優質的學長學穿搭肯定沒問題的吧！

Dappei 結語：

對於穿搭的新手，透過模仿來學習是最快最有效的方式！而穿搭 YouTuber 正是提供了不同樣貌的造型來讓大家參考，透過文字的講解也能幫大家更清楚瞭解每一套造型背後的想法，對於剛開始摸索的搭黨一定會很有幫助的！



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原文：不會穿搭怎麼辦？追隨 YouTuber 那個矮子、灰塵村長、家庭兄弟，穿搭新手馬上變懂穿！

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