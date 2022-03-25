知名改鞋店客製LV Air Jordan1波鞋　奢華細節向Virgil Abloh致敬

去年，這時代最具影響力設計師之一的 Virgil Abloh 不幸離世，在大家緬懷的同時，也使得 Virgil 大力推行而成的 Louis Vuitton x Nike Air Force 1 受到極大關注，成為鞋迷們紀念 Virgil Abloh 的最佳入手鞋款。



而於上回富比世、Nike、LV 三方合作拍賣的 Louis Vuitton x Nike Air Force 1 by Virgil Abloh 中，限量 200 雙就拍賣出 $2,530 萬美元的天價金額，最貴的 US5 單一雙更要近 $35 萬美元，這些都足以顯示 Virgil 對後世的影響與這雙鞋的高漲人氣。

The Shoe Surgeon 打造獨特 LV x Air Jordan 1 致敬 Virgil

為向 Virgil Abloh 致敬他對設計領域的貢獻，近期國外知名創意球鞋單位 The Shoe Surgeon，就擷取 Louis Vuitton x Nike Air Force 1 的靈感元素，運用一個個真實的 LV 皮包，打造出同樣具有奢華氛圍的 Air Jordan 1 系列鞋款。

從 The Shoe Surgeon 官方釋出的影片中能看到，每一雙 LV x Air Jordan 1 都是採用 LV 皮包上處理下的上等皮材，整體流程都以手工親自縫製，展現不輸實鞋的精品工藝。

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LV 高檔材質使用 造就非凡質感

The Shoe Surgeon 一直以來都以顛覆性的創意與對球鞋品質的堅持，深受不少球鞋玩家們的肯定，本次操刀以質感為代表的精品聯名，不僅將 LV 最靈魂的花紋圖騰原汁原味重現於 Air Jordan 1，搭配上特別配製的皮標元件，增添更多奢華氛圍。配色方面也承載代表的棕色元素，低筒版本則是使用相反色系，不只跟高筒做出區別性，也呈現與眾不同的視覺感受。

由 The Shoe Surgeon 所打造的 LV x Air Jordan 1，除了 LV 的象徵性設計外，連 Off-White 的解構文字也完美還原，從細節、質感全都屬於頂尖上乘之作。

LV x Air Jordan 1 已經於 The Shoe Surgeon 官網上正式發售

此款 LV x Air Jordan 1 已經於 The Shoe Surgeon 官網上正式發售，低筒售價為 $7,500 美元、高筒則是 $10,000 美元，請有興趣的朋友們趕緊下訂吧！

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