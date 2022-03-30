Hender Scheme×The North Face三度合作　解構主義加侘寂打造背囊

【聯乘/ The North Face/ Hender Scheme】不經不覺，Hender Scheme × The North Face聯乘系列已來到第三回，雖然聯乘出來的單品甚少在二手市場炒賣起來，但據知情人士透露，系列每次在日本開賣時瞬間被搶購一空，加上從來不作日本境外官方售賣，對香港「Hen粉」而言，可謂一貨難求。



今次Hender Scheme × The North Face繼續採取貴精不貴多策略，其本上只推出五款作品：分別為HS VECTIV Escape越野跑鞋、HS Schlaf Boots、HS Wasatch背囊、HS MB Lumbar腰包和一式三款的HS Leather Pouch Kit，所有單品均需要在3月29日至4月3日經Hender Scheme官網才買得到，非常限量。

HS VECTIV Escape ￥26,400。（Hender Scheme）

HS Schlaf Boots ￥39,600。（Hender Scheme）

老實說今次鞋作新意欠奉。（Hender Scheme）

不方認真觀看，今次聯乘系列的鞋作相對失色，兩款HS VECTIV Escape及HS Schlaf Boots雖然包含了The North Face提倡的EVA midsole、waterproof nylon、surface CTRL™ rubber outsole或Vibram抓地大底機能，但黑沉沉的外觀特色欠奉，所謂的Hender Scheme特色，也不過是將品牌植鞣革商標和多重物料縫合技術注入鞋履而已，皆屬大家司空見慣之技法，驚喜度有欠不足。

HS Wasatch背囊HS Wasatch ￥29,700。（Hender Scheme）

大玩三重「袋中袋概念」。（Hender Scheme）

兩個能拆卸開來的索帶小包又能透過索帶連結在一起，成為斜孭袋。（Hender Scheme）

反而包袋類產品卻精彩得多，HS Wasatch背囊和HS MB Lumbar腰包都大玩三重「袋中袋概念」。就以HS Wasatch為例，表面上不過是一個背包，然而左右兩側網袋之中，卻又分別包裹着兩個能拆卸開來的索帶小包不特止，更重要是這兩小袋又能透過索帶連結在一起，成為斜孭袋，一物多用，再配合柏崎亮自成一派的皮革侘寂和風，將Wabi Sabi與Deconstructivism兩大意念合二為一，實在叫人印象難忘，而外觀也比第二回合作中的中袋可折式HS Shuttle Daypack Slim背囊來得更有型，才29,700日圓，實在抵玩。