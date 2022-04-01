【社內相親】金世正御用Longchamp手袋　Roseau、Brioche各擅勝場

【社內相親】韓劇熱潮席捲全球，那邊廂《魷魚遊戲》才揚威美國頒獎禮，《殭屍校園》又上畫完不久，這邊廂《社內相親》又瞬即引起人氣熱話，雖然沒有Netflix加持，也沒有血淋淋與生離死別，但正正如此，才能夠坦率地表現男女主角的時尚魅力，體現時下韓風時裝美學精髓。



《社內相親》爆笑連連，一眾OL看得甚是過癮。（社內相親）

事關和《來自星星的你》、《三十九》等經典韓劇一樣，《社內相親》劇中演員也不時配戴名牌單品出場，雖然還未如全智賢、孫藝珍般，在劇中每時每刻都CHANEL、Gucci、Goyard、VALENTINO、MOYNAT或Ferragamo上身，但細心觀看，同樣不缺佳作。

金世正於劇中孭上Longchamp Roseau手袋。（社內相親）

Longchamp Roseau Size S手袋 $3,650。（Longchamp）

例如劇中女主角金世正，飾演的申夏莉不但從小食炸雞長大又精於研究食品，其實連襯衫打扮都有一手，無論是日常尋女生造型，還是挨義氣幫朋友，假扮千金小姐去相體，一律Longchamp不離身。平民Style時候，則配上經典款式Roseau Size S手袋，優質牛皮打造成流線型外觀，是歷久不衰襟興款式，再結合品牌標誌性竹節扣作為點綴，完全起到畫龍點睛作用，既具派頭，亦不俗氣，年輕女生最是適合不過。

假扮千金時則換上Longchamp全新迷你版Brioche手袋。（社內相親）

Longchamp迷你Brioche手袋，HK$5,600。（Longchamp）

近年時裝世界極流行迷你小包，Longchamp SS22新季亦首次建基於Brioche型號，開發出最新迷你尺寸Brioche手袋，柔軟小羊皮結合車縫線，玲瓏浮凸表面，的確有如法國奶油麵包布里歐（法語即是Brioche）可觀宜人。另外手袋外觀雖屬迷你尺寸，但經過手袋技師的精妙佈局計算，包袋空間仍然足夠放置日常必需品，除劇中申夏莉假扮千金時的粉紅色可人版本外，尚有更具格調的黑、白配色，風格全面，完全勝任地各種造型。