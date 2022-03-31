New Balance服裝支線MET24　極簡城市機能設計出得戶外入得寫字樓

【New Balance/ Urban Outdoor/ 簡約/ 日系】疫情仍流行下，城市機能設計服飾的重要性大大提高，而New Balance日本服裝支線MET24以簡潔舒適設計贏得一致好評。

最近有好消息，想購入MET24的朋友不用找代購了，香港New Balance正式引入這系列，絕對是極簡設計愛好者的福音。



New Balance香港引入MET24系列（New Balance）

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Urban Outdoor城市機能設計的好處，不用多作解釋， 適合On/ Off穿搭之餘，簡約舒適設計也十分易襯，甚適合現今日常生活所需。



New Balance於2019年開發適合搭配品牌鞋履的褲款系列，其後再將這概念進一步伸延，發展出MET24服裝系列，是為當代都市人每天24小時全天候的不同需要而設，結合時尚與功能於一身，其精細設計比簡約迷推祟的MUJI Labo過之而無不及，甚至有些Lemaire的美學影子。



New Balance設計概念已說明，MET24是為生活日活創作，並不是運動服，並且不斷擴展出新系列，先後帶來TAILORED LINE、DENIM、MET24 for Women、Base Layer等，首且兼備男、女裝，亦包含外套、連身裙、 恤、Hoodie，即使是簡單如一條長褲，也有不同剪裁，完全是為不同人的生活所需，極之體貼細心。

TAILORED LINE走時尚機能西裝風格（New Balance Japan）

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TAILORED LINE顧名思義是西裝風格，但New Balance沒有拘泥於傳統，反而注入City Boy、Urban Ourdoor風格，為正裝混合街頭風，不論是斯文孖襟西裝、英式Harrington Jacket還是美式Coach Jacket，都以黑魂設計配合機能性物料，令服裝有別傳統，輕身又結合撥水處理，更具備上佳彈性與伸展性，大大提升方便度，配視正裝皮鞋或New Balance球鞋，同樣好看。

DENIM有不同剪裁（New Balance）

至於DENIM系列也是非一般牛仔服，經過多次實驗後，選用人工纖維混紡而成布料，解決了傳統牛仔布料容易出現色落的問題，也有撥水、彈性等當代功能設計，牛仔褲款有最窄的skinny fit、最長青的straight fit、最潮的wide fit 等多種剪裁，盡現META24破格創意。

New Balance並沒有忽視女性市場，MET24 for Women女裝系列，除了中性色彩的西裝褸、山系Parka外，還有長裙、連身裙等女性服裝，當然注入城市機能元素，同樣是入Office與上山也可以的方便設計。