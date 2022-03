New Balance服裝支線MET24　極簡城市機能設計出得戶外入得寫字樓

【New Balance/ Urban Outdoor/ 簡約/ 日系】疫情仍流行下,城市機能設計服飾的重要性大大提高,而New Balance日本服裝支線MET24以簡潔舒適設計贏得一致好評。

最近有好消息,想購入MET24的朋友不用找代購了,香港New Balance正式引入這系列,絕對是極簡設計愛好者的福音。



New Balance香港引入MET24系列

Urban Outdoor城市機能設計的好處,不用多作解釋, 適合On/ Off穿搭之餘,簡約舒適設計也十分易襯,甚適合現今日常生活所需。



New Balance於2019年開發適合搭配品牌鞋履的褲款系列,其後再將這概念進一步伸延,發展出MET24服裝系列,是為當代都市人每天24小時全天候的不同需要而設,結合時尚與功能於一身,其精細設計比簡約迷推祟的MUJI Labo過之而無不及,甚至有些Lemaire的美學影子。



New Balance設計概念已說明,MET24是為生活日活創作,並不是運動服,並且不斷擴展出新系列,先後帶來TAILORED LINE、DENIM、MET24 for Women、Base Layer等,首且兼備男、女裝,亦包含外套、連身裙、 恤、Hoodie,即使是簡單如一條長褲,也有不同剪裁,完全是為不同人的生活所需,極之體貼細心。

TAILORED LINE走時尚機能西裝風格

TAILORED LINE顧名思義是西裝風格,但New Balance沒有拘泥於傳統,反而注入City Boy、Urban Ourdoor風格,為正裝混合街頭風,不論是斯文孖襟西裝、英式Harrington Jacket還是美式Coach Jacket,都以黑魂設計配合機能性物料,令服裝有別傳統,輕身又結合撥水處理,更具備上佳彈性與伸展性,大大提升方便度,配視正裝皮鞋或New Balance球鞋,同樣好看。

DENIM有不同剪裁

至於DENIM系列也是非一般牛仔服,經過多次實驗後,選用人工纖維混紡而成布料,解決了傳統牛仔布料容易出現色落的問題,也有撥水、彈性等當代功能設計,牛仔褲款有最窄的skinny fit、最長青的straight fit、最潮的wide fit 等多種剪裁,盡現META24破格創意。

New Balance並沒有忽視女性市場,MET24 for Women女裝系列,除了中性色彩的西裝褸、山系Parka外,還有長裙、連身裙等女性服裝,當然注入城市機能元素,同樣是入Office與上山也可以的方便設計。