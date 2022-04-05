BALENCIAGA勁敵？英國Magnum軍用跑鞋　港幣$899卻有高級時裝味道

論近來高級時裝、街頭時裝大小通殺的第一品牌，絕對非Demna Gvasalia領軍的BALENCIAGA莫屬。不單止與Kanye West YEEZY GAP強勢結盟，就連球鞋也愈做愈興旺，Triple S多年隱佔市場銷售榜頭幾位，Runner Trainers也大熱有勇，最新登場的Defender Trainers，其坦克車一樣的巨無霸鞋底外觀，更叫人印象難忘。



Justin Bieber著用BALENCIAGA Defender Trainers鞋，定價$8,400。（BALENCIAGA）

Runner Trainers盛惠$9,400港元。（BALENCIAGA）

不過人氣還人氣，前衞歸前衞，BALENCIAGA旗下的Daddy Shoes球鞋，本身定價高昂不在講，一年之內更會加價數次，剛剛4月初便再次調升了售價，一對Triple S或Defender Trainers盛惠$8,400，Runner Trainers更高達$9,400港元，望穿秋水的4月7日新一輪消費券才得$5,000蚊，就算憑消費券購買，大家還是倒貼幾千蚊才買得到，都咪話唔「揦脷」。

今年剛好踏入40周年Magnum，深入歐美紀律部隊歡迎。（MagnumA）

幸好Daddy Shoes歷史久遠，歷年來選擇眾多，Demna Gvasalia成功之處，不過是在原有的Daddy Shoes概念上，加上畫龍點睛改造而已，雖然改造以後當真有型更多，但實情要找集型格、機能、舒適於一身的巴黎世家替代品，也非天方夜譚，本地知名古着店LUDDITE最近積極引入的Magnum M.U.ST專用訓練鞋，正正很值得潮流人關注。

Magnum M.U.ST只需港幣$899。（LUDDITE）

這對與純黑色BALENCIAGA Runner Trainers和Defender Trainers勻有着異曲同工之妙的Magnum M.U.ST，乃是來自英國品牌Magnum，它成立於1982年，專門製作特殊職業的專業工作鞋/靴為宗，深受歐美各國如FBI Training Center、警察、飛行救護等專業隊伍的青睞和著用。例如此Magnum M.U.ST型號則在2000年起，成為英軍平常操練時著用的專用訓練鞋，純黑色粗礦外觀以通爽透氣的網狀面料製成，伸展度毋庸置疑。再配合EVA中底及意大利Vibram大底，既輕便、耐用又執行力極高，單從機能性方面而言已叫人拍案叫絕，現在再食正融合了前衞暗黑風的Daddy Shoes潮流，港幣$899定價，不過是BALENCIAGA Runner Trainers十分之一價錢，如此超驚人定價，「粗粗地」穿上腳既有型，又不用怕弄污糟鍚住著，的確大有入手價值。