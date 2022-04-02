Nike聯乘Off-White Blazer終登場　經典籃球鞋混入滑板與跑步元素

【Nike/ Off-White/ 聯乘】雖然Virgil Abloh已離開我們四個月了，但他的影響力並沒有因此而減退，除了為Louis Vuitton新系列打好基礎外，跟Nike的合作也得以延續，最新上架的是Nike跟Off-White合作的Blazer Low聯乘鞋款。



Virgil Abloh離世後仍留下很多設計陸續登場（Louis Vuitton）

2017年，Virgil Abloh為Nike聯乘Off-White的「The Ten」系列，盡情地發揮他的3%設計理念，重塑Air Jordan 1、Air Force 1、Air Max 90、Air Presto等多對經典球鞋，甫推出已引起潮流界哄動，一鞋難求；及後再帶來Off-White聯乘Nike Dunk Low「THE 50」和Louis Vuitton聯乘Nike Air Force 1系列，叫座力依然強勁。

Sotheby's拍賣「Virgil Abloh Designed Nike x OFF-WHITE “The Ten” Complete Collection」（Sotheby's）

經歷五年時間後，「The Ten」系列成球鞋史上重要經典，加上Virgil Abloh離世，令炒價再一步攀升，早前Sotheby's蘇富比拍賣「Virgil Abloh Designed Nike x OFF-WHITE “The Ten” Complete Collection」，整個系列十對聯乘球鞋的估價高達2至3萬美元（約156,699至235,049港元），以只有數年歷史的近代球鞋來說，可謂價值不非。

Nike聯乘Off-White的Blazer Low終於面世（Nike）

Virgil Abloh離開了，但他跟Nike的合作並沒有叫停，反而再有新作面世，最新的是Nike聯乘Off-White的Blazer Low。早在去年6月時，鞋款設計已曝光，當時評論認為Virgil Abloh既保留標誌性元素，也加入大膽新穎設計，令人留下深刻印象，期待鞋款面世。

Nike聯乘Off-White的Blazer Low再一次展現Virgil Abloh破格精神（Nike）

到了今年四月，Nike聯乘Off-White的Blazer Low終於正式登場。話說Virgil Abloh曾多次造訪Nike俄勒岡州比弗頓的總部，並從瀏覽Nike歷史檔案時獲得了靈感，希望將本是籃球鞋的Blazer，注入滑板和跑步元素，組合成別樹一格的外觀。獨特的TPU鞋跟是重塑自Nike Air Terra Humara鞋款，加上多處穿洞的有趣設計和外露泡棉的聯名Logo鞋舌，結合了街頭與DIY文化的破格設計，再下次紀錄Virgil Abloh的破格思維。

雖然Blazer稱不上是Nike的熱門鞋款，但近年仍有不少別注登場，除了最新的Off-White，還有sacai的玩味層次感，以及ACRONYM工業機能風的鞋跟夾。至於2006年Supreme聯乘Nike SB的Blazer算是較炒得起一款，紅配色拍賣網放售價逾11萬港元，是較價錢的Blazer。