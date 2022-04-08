Off-White聯乘Church's皮鞋　見證Virgil Abloh的Quotation精髓

【聯乘】Virgil Abloh雖然離開大家已一段時間，但創意力無限的他，其實尚有大量生前創作未曾推出，預期未來一年之內，世人依然可以買到一系列他生前的最後絕作，而且為數不少。



Virgil Abloh縱然已離開大家，但精神和影響力仍在。（GettyImages）

Off-White™ c/o Church's Burwood雕花皮鞋。（Church's）

也別以為這些Virgil Abloh絕作，僅限於出現在Off-White自家設計、Nike聯乘系列或LOUIS VUITTON男裝季度之中，事關在Virgil創作生涯最後階段裡，他合作聯乘過的單位可不少，例如英國知名皮鞋品牌Church's，最近便陸續推出由Virgil Abloh親自操刀的鞋履聯名系列，當中最注目大作，Off-White™ c/o Church's Burwood雕花皮鞋。

Burwood可是Church's其中一款至為經典皮鞋款式。（Cornerluxe）

Burwood可是Church's其中一款至為經典皮鞋款式，萌芽於1953年Church's的經典Burwood設計風格，並於1970年成為品牌一個專用鞋款型號，以未經鞣製的牛皮革作原材料，並建基於Classic Full Brogue Oxford經典制式。Burwood不但具別樹一格燕尾雕花圖紋，更重要是雕花上的穿孔絕非單純裝飾，在那個機能時裝還未普及的年代裡，紳士們下雨天穿過潮濕的地形時，正是透過這些小穿孔來把鞋中水份排出，集實用、優雅、耐用於一身。

Church's近代最矚目的創作，一定非鍋釘Burwood Polished Studded Brogues皮鞋莫屬。（Church's）

如是者，Church's Burwood紅透世界數十年而不衰，更每每迎合時代走勢，不斷演化，變遷出新潮款式，如要數近代最知名設計，首推一系列Burwood Polished Studded Brogues皮鞋，把數以百計銀色小鍋釘釘滿鞋面，大大增添Punk意味和前衞元素之餘，亦不失高雅斯文感，男女皆宜，大大擴充皮鞋的可塑性和多元宇宙。

Off-White c/o Church's Burwood皮鞋採用黑色拉絨小牛皮製作。（Church's）

將Off-White常見的防盜扣吊牌，及 “Special Events”白色Quotation絲網印刷字體結合鞋子，一見難忘。（Church's）

誰說Quotation字句美學只能應用在Nike"The Ten"波鞋上？（Nike）

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而今次Off-White™ c/o Church's Burwood別注項目也是一個進一步邁向更多元化的例子，將街頭元素和諷刺美式注入西裝文化之中，將Off-White常見的防盜扣吊牌，及Virgil Abloh至愛的Quotation縯繹法，化身成“Special Events”白色絲網印刷技術，注入鞋面，十分奪目。以往大家認為只會出現在"The Ten"的美學概念，原來應用到皮鞋世界一樣可以，既為作品開創一個全新背景，卻不會改變它們的真實本質，完美表現Virgil 3% Rule理論。