格林美2022｜紅地毯造型有高貴有性感　一男子BALENCIAGA造型最潮

【格林美2022】第64屆格林美音樂頒獎禮於美國拉斯維加斯舉行。紅地毯又是歌手們大玩穿搭技巧的時間，今次格林美眾星造型比較最前舉行奧斯卡更有趣。



Justin Bieber以BALENCIAGA示人（Getty Images）

作為潮流指標，Justin Bieber雖然無獲獎，但他一身超闊的BALENCIAGA仍是全場焦點，Loose-Fit西裝配上Shocking Pink Beanie帽和極重型Heavy Duty黑皮鞋，就像是迎接元宇宙的風格，同時又跟他太太Hailey Bieber雪白Saint Laurent長裙相映成趣。

女歌手方面，這年來轉走復古性感路線的Billie Eilish回到初出道時的超闊大風格，換上Rick Owens的黑色斗篷，新世代暗黑穿搭，某程度上跟Justin Bieber很相襯，都是很未來派的東西。

Billie Eilish穿上Rick Owens黑色斗篷（Getty Images）

除了潮流向，也有高貴的。Lady Gaga以黑白Armani Privé褲服裙配搭Tiffany&Co. 珠寶，是她一貫典雅大方的成熟韻味；St. Vincent則以GUCCI粉紅色羽毛長裙示人，飄逸視覺效果，仙氣十足；Dua Lipa的Versace黑色裙與Bvlgari珠寶穿搭，盡情展露她性感又狂野的一面。

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說到趣味性，Lil Nas X的Balmain訂製服，珍寶與胸前蝴蝶極之搶眼；至於久違的傳奇民謠歌手Joni Mitchell，她那很美式Country風的服飾，甚有大熱職人復古品牌BODE的味道。

Lil Nas X的Balmain玩未來風格（Getty Images）