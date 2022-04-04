消費券派發日開售｜Levi's× HUMAN MADE　NIGO提倡過去與現在相遇

【聯乘/ 消費券/ NIGO/ Levi's】新一輪消費券4月7號正式派發首個$5,000，而Levi's亦甚細心，選擇於當日發賣全新Levi's × HUMAN MADE牛仔服飾系列，讓支持者們一派錢，就立即唔見錢，認真識玩！



NIGO最新搞作：Levi's × HUMAN MADE別注系列。（Levi's）

近日NIGO當真忙到不可開交，既發布《I KNOW NIGO》專輯，又飛到紐約策動I KNOW NIGO Pop Up Store，全部大收旺場。而踏入4月，這位新任KENZO創意總監更再下一城，再度與Levi's合作，推出Levi's × HUMAN MADE別注系列，延續上年合作緣份，但留意上回聯乘，乃是以Levi's × NIGO名義進行，今次則改為Levi's × HUMAN MADE，故設計上有所不同。

#Levi's × HUMAN MADE特別於兵庫縣出石永樂館拍攝廣告，它可是碩果僅存的傳統歌舞伎劇場，以表達「過去與現在相遇」概念。（Levi's）

2021年Levi's × NIGO合作系列，當日就大玩洗水牛仔服飾。（Levi's）

與Levi's × NIGO一樣，Levi's × HUMAN MADE作品並不多，只有一件原色牛仔褲及一條原色牛仔褲而已，作為牛仔收藏家的NIGO從自己的海量Archive之中攝取靈感，挑選了506牛仔褸及1944 501®牛仔褲作設計基軸，交由日本職人工廠並採用15盎司日本Shrink-To-Fit赤耳牛仔布製造，歷史悠久的牛仔褸和褲子式樣，結合到當代頂尖日本牛仔技藝之中，盡顯NIGO一直努力提倡的「過去與現在相遇」概念。

Levi's × HUMAN MADE 506 WWII TRUCKER $4,599。（Levi's）

鴨子可是特別為Levi's × HUMAN MADE系列而度身訂造。（Levi's）

作為牛仔收藏家的NIGO從自己的海量Archive之中攝取靈感，跟足原著去進行監修。（Levi's）

Levi's × HUMAN MADE 506牛仔褸大玩美式標語和刺繡工藝，背面不但繡有HUMAN MADE標記、「Gears for futuristic Teens」口號、和Levi Strauss & Co.專屬標誌，更重要是繡有超醒目HUMAN MADE風格卡通鴨子，留意這隻鴨子不同與平常HUMAN MADE自家品牌內所出現的版本，它可是特別為Levi's × HUMAN MADE系列而度身訂造，其翅膀形狀刻意呈雙弧形態，這可是向Levi's牛仔褲經典的雙弧縫線後袋作致敬，甚有深意。

Levi's × HUMAN MADE 1944 501 $3,599。（Levi's）

Levi's × HUMAN MADE 1944 501®可謂跟足傳統二次大戰版本的化繁為簡。（Levi's）

至於牛仔褸方面，Levi's × HUMAN MADE 1944 501®可謂跟足傳統二次大戰版本的化繁為簡，月桂花褲頭鈕、省卻加固鉚釘、油漆繪式後口袋弧線等經典細節一律齊備，再配備Levi's × HUMAN MADE聯名工字鈕和聯名吊牌，驟眼看雖然沒有506牛仔褸般展現出高調聯乘意味，卻是「魔鬼藏在細節裡」，低調之中自有別出心裁的細節品味。而今次別注系列將會於4月7日Levi’s海港城專門店作獨家發售，數量有限，售完即止。