消費券派發日開售｜Levi's× HUMAN MADE　NIGO提倡過去與現在相遇

【聯乘/ 消費券/ NIGO/ Levi's】新一輪消費券4月7號正式派發首個$5,000,而Levi's亦甚細心,選擇於當日發賣全新Levi's × HUMAN MADE牛仔服飾系列,讓支持者們一派錢,就立即唔見錢,認真識玩!



NIGO最新搞作:Levi's × HUMAN MADE別注系列。(Levi's)

近日NIGO當真忙到不可開交,既發布《I KNOW NIGO》專輯,又飛到紐約策動I KNOW NIGO Pop Up Store,全部大收旺場。而踏入4月,這位新任KENZO創意總監更再下一城,再度與Levi's合作,推出Levi's × HUMAN MADE別注系列,延續上年合作緣份,但留意上回聯乘,乃是以Levi's × NIGO名義進行,今次則改為Levi's × HUMAN MADE,故設計上有所不同。

#Levi's × HUMAN MADE特別於兵庫縣出石永樂館拍攝廣告,它可是碩果僅存的傳統歌舞伎劇場,以表達「過去與現在相遇」概念。(Levi's)

2021年Levi's × NIGO合作系列,當日就大玩洗水牛仔服飾。(Levi's)

與Levi's × NIGO一樣,Levi's × HUMAN MADE作品並不多,只有一件原色牛仔褲及一條原色牛仔褲而已,作為牛仔收藏家的NIGO從自己的海量Archive之中攝取靈感,挑選了506牛仔褸及1944 501®牛仔褲作設計基軸,交由日本職人工廠並採用15盎司日本Shrink-To-Fit赤耳牛仔布製造,歷史悠久的牛仔褸和褲子式樣,結合到當代頂尖日本牛仔技藝之中,盡顯NIGO一直努力提倡的「過去與現在相遇」概念。

Levi's × HUMAN MADE 506 WWII TRUCKER $4,599。(Levi's)

鴨子可是特別為Levi's × HUMAN MADE系列而度身訂造。(Levi's)

作為牛仔收藏家的NIGO從自己的海量Archive之中攝取靈感,跟足原著去進行監修。(Levi's)

Levi's × HUMAN MADE 506牛仔褸大玩美式標語和刺繡工藝,背面不但繡有HUMAN MADE標記、「Gears for futuristic Teens」口號、和Levi Strauss & Co.專屬標誌,更重要是繡有超醒目HUMAN MADE風格卡通鴨子,留意這隻鴨子不同與平常HUMAN MADE自家品牌內所出現的版本,它可是特別為Levi's × HUMAN MADE系列而度身訂造,其翅膀形狀刻意呈雙弧形態,這可是向Levi's牛仔褲經典的雙弧縫線後袋作致敬,甚有深意。

Levi's × HUMAN MADE 1944 501 $3,599。(Levi's)

Levi's × HUMAN MADE 1944 501®可謂跟足傳統二次大戰版本的化繁為簡。(Levi's)

至於牛仔褸方面,Levi's × HUMAN MADE 1944 501®可謂跟足傳統二次大戰版本的化繁為簡,月桂花褲頭鈕、省卻加固鉚釘、油漆繪式後口袋弧線等經典細節一律齊備,再配備Levi's × HUMAN MADE聯名工字鈕和聯名吊牌,驟眼看雖然沒有506牛仔褸般展現出高調聯乘意味,卻是「魔鬼藏在細節裡」,低調之中自有別出心裁的細節品味。而今次別注系列將會於4月7日Levi’s海港城專門店作獨家發售,數量有限,售完即止。