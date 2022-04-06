Calvin Klein聯乘Palace啟動　90年代美學廣告傳奇藝人重現眼前

【聯乘】上世紀90年代絕對是Calvin Klein發展重要里程碑，簽下Kate Moss成就多個經典廣告不在講，更憑藉CK ONE香水和底衫褲賺到盆滿缽滿，明明是一個時裝品牌，但香水和內衣所賺的錢卻比衣服多出倍數計，絕對是美國潮流史上一道奇特之風景。



CK1 Palace將於4月8日正式開賣。（Calvin Klein）

2018年登場的Palace Skateboards × Ralph Lauren。（Ralph Lauren）

而Palace Skateboards雖然來自大西洋另一方的英國，卻一直是經典美式潮流文化忠實支持者，2018年成為Ralph Lauren歷史上首個進行官方服飾聯乘合作的品牌（第二個正是我們香港的CLOT），足證在市值過百億計的大哥級別服飾品牌面前，這個相算年輕的倫敦板牌委實毫不失禮。

Marky Mark與Kate Moss 90年代CK廣告時至今日，仍然經典。（Calvin Klein）

或許正是當日Palace Skateboards × Ralph Lauren大成功，使到Calvin Klein這又一紐約超級大牌，欣然與之合作，與日前突然公布名曰CK1 Palace合作企劃，並火速於4月8日正式開賣，迅雷不及掩耳，自然引起極大轟動。

年屆88歲高齡的Joan Collins擔正做CK1 Palace系列Model。（Calvin Klein）

「綠魔」Willem Dafoe加持，格外具話題性。（Calvin Klein）

CK1 Palace矚目之處不單單是產品本身，就連宣傳廣告同樣震撼過人，系列邀請了英國攝影師Alasdair McLellan操刀，以復刻90年代CK輝煌盛世時的廣告美學作主題，雖然沒有Kate Moss和Marky Mark，卻找來「綠魔」Willem Dafoe和《Dynasty》（錦繡豪門）傳奇演員Joan Collins擔正做Model，雖然他們早已年輕不再，但風韻格調仍然，再透過Madonna女兒Lourdes Leon、Adwoa Aboah、Precious Lee、Lucien Clarke及Charlie Birch等綠葉陪襯，既影硬照又拍影像，完美重塑出90年代CK廣告那種簡潔和叛逆氣質，更帶點點幽默感，對於一眾70、80後而言，可謂「所有感覺都返晒嚟」。

將這些經典或全新標記簡而精地注入牛仔服皮牌、內衣橡筋位或T-shirt、衞衣的當眼位置，簡念縱使簡單，卻足以令人難忘。（Calvin Klein）

全新CK1 Palace Tri-Ferg Logo衞衣。（Calvin Klein）

除了母親是天后Madonna外，Lourdes Leon以不喜脫毛而為人所知。（Calvin Klein）

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系列服飾繼承Calvin Klein 90年代之風，以簡約主義示人，用色單調，只有黑、白、灰、藍和點點米黃色；圖案除CK底褲常見的字樣標記外，也特別創作出「PalacKe」重疊圖像，及Palace簽名式Tri-Ferg Logo。將這些經典或全新標記簡而精地注入牛仔服皮牌、內衣橡筋位或T-shirt、衞衣的當眼位置，簡念縱使簡單，卻足以令人難忘。記住Calvin Klein並非Jean Paul Gaultier或Alexander McQueen，天龍行空又穿龍戴鳳的手法，從來絕非他們支持者的Cup of Tea，Mood氛圍才是重點，當初Raf Simons若能更深入體會這一點，他的CK生涯或許便會好過一點。

CK ONE1994年面世之初，已立即開創出5,800萬美元銷售紀錄。（Calvin Klein）

CK1 Palace全新CK ONE香水就以新形象新味道示人。（Calvin Klein）

全新CK ONE香水備有不同容量。（Calvin Klein）

除服裝外，今次CK1 Palace企劃另一重磅巨作，當然非全新CK ONE香水莫屬。話說在1994年面世之初，此香水已立即開創出5,800萬美元銷售紀錄，中性的年輕意味，更使到它在男女市場通殺。而CK1 Palace別注CK ONE香水不但更換了全新Logo和樽瓶包裝，連氣味也是新創，有別於傳統，特別加入Frosted Mandarin磨砂柑橘、Violet Leaf紫羅蘭葉以及Oakmoss橡苔味道，如斯新香調，的確叫人耳目一新。