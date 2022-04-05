Patagonia推動環保攀岩文化50周年　紀念系列機能設計配美式美學

【Patagonia/ 環保】大家知道Patagonia跟環保的關係密不可分， 不過在攀岩運動大行其道的今天，原來品牌早在五十年前已為這股戶外文化開拓環保之路，行得比別人前。



Patagonia引領環保攀岩文化（Patagonia）

Patagonia一直為保護環境作出最大努力，產品面料選材以再生布料及有機種植棉花，使生產過程中的碳排放和耗水量得以大幅減少；另外，品牌又回收發泡膠、廢棄漁網，保護海洋的同時，甚至將之升級再造製作「新」產品。

Patagonia愛護海洋，也愛護岩石。（Patagonia）

愛海洋，也愛山石，Patagonia對岩石的愛，甚至不惜放棄賺大錢的熱賣產品，可見環境保護與商業模式並肩而行絕非不可能的任務。

時光倒流到1972年，當時攀岩文化發展一日重里，成為大熱的戶外運動，令Patagonia岩釘十分暢銷。不過，人多參與自然對環壞做成一定的影響，傳統岩釘損害岩牆及自然景觀，而Patagonia創辦人Yvon Chouinard面對保護地球環境的道德責任，決定犧牲自身利益，於當年的產品目錄內請求攀岩界停止使用品牌熱賣商品的傳統岩釘，並且轉為生產岩塞，以及各種對岩石友善的輔助工具，大力推動Clean Climbing文化——使用簡單的工具，專注在攀爬的體驗，重拾攀石的初心。從此，攀岩發展變得不一樣，喚醒了攀岩社群對環境保護的重視，Patagonia成為環保攀岩文化的先行者。

Patagonia紀念Clean Climbing 50周年，以「STILL COMMITTED」作為設計主題系列產品。（Patagonia）

劃時代的Clean Climbing運動經歷了五十年，現在大眾對攀岩的環保意識已大大提高，而Patagonia紀念這重要大日子，推出Clean Climbing系列，以「STILL COMMITTED」作為設計主題，帶來一系列產品。



Clean Climbing紀念系列以美式休閒風為基調，十分易穿，除了外在美，也具備功能性的內在美，針對不同攀岩類型如多節／多繩距攀登（Multi-Pitch Climbing）、抱石（Bouldering）等攀岩運動所需。

Capilene® Cool Daily Graphic T- Shirt（Patagonia）

Clean Climbing系列的Capilene® Cool Daily Graphic T- Shirt，以50-100%再生Polyester 製成，再結合HeiQ® Pure抗臭科技，除了貫徹了環保理念，也是為在山徑或水上活動使用的貼心設計；Clean Climb Hex Uprisal Crew Sweatshirt衛衣則採用再生有機棉及公平貿易認證™ 縫紉，由塑料瓶及布廢料製成，再一次展現Patagonia愛護環境之初心。

Venga Rock Pants（Patagonia）

至於攀石褲款，生產全部取得公平貿易認證，男裝長褲Venga Rock Pants在褲袋內裡低調地印上源於1972 年Chouinard Equipment產品目錄的封面圖案及文章，呼應向當年創辦人Yvon Chouinard大膽的「倒米」行為，輕量面料由有機棉料跟Spandex混紡而成，十足的彈性及伸展性，攀登峭壁也變得自如；用麻質、再生聚酯纖維和Ppandex物料混紡製成的Hampi Rock Pants，通爽透氣適合炎熱天氣下登山之用。

Cotton in Conversion Midweight Rugby Shirt（Patagonia）

設計美學同樣是Clean Climbing系列注重的一環，美式戶外風格的Graphic圖案，是Vintage迷的最愛，而長袖Rugby Shirt是向Patagonia元祖經典設計款式致敬，Ivy校園風很有City Boy色彩，至於採用回收漁網製成的速乾再生尼龍所製造特別版Maclure Hat ，加入Clean Climbing 50周年的圖案，呼應整個系列的大主題。



按圖看更多Patagonia Clean Climbing系列產品：