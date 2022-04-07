UNIQLO第三度聯乘Mame Kurogouchi　招牌AIRism女裝背心$99有交易

【UNIQLO/ 聯乘】不止是生活品味與習慣，近年女裝潮流市場也掀起內衣外穿當服飾配襯打扮的風潮，看看Dua Lipa、Nensi Dojaka或Rui Zhou如何演繹得入型入格便可見一斑。而UNIQLO年前亦早已先知先覺，與日本設計師黑河內真衣子自家品牌Mame Kurogouchi合作，打造風格相關聯乘系列，來到2022年，雙方亦正式啟動第3回Collaboration，迎接盛夏來臨。



UNIQLO × Mame Kurogouchi每次推出均會在日本掀起極大人氣，例如上年第二回推出時，松隆子便曾穿著系列服飾，於日劇《大豆田永久子與三個前夫》亮相。（IG@towako_closet）

Mame Kurogouchi在日本很受歡迎。（IG@towako_closet）

如何讓作品遊走在內衣與出街時裝之間，如何既性感亦不缺型格，一直是UNIQLO × Mame Kurogouchi一大考究之處。最新一輪別注雙方便著眼於物料上的開發，致力將UNIQLO引以自豪的AIRism物料技術融入其中，不但透氣，又具吸汗速乾功能，讓女性在大汗淋灕的夏天中，無論在家抑或在外均能保持一整天柔滑乾爽，堪稱女士恩物。

UNIQLO × Mame Kurogouchi全新系列4月29日開賣。（UNIQLO）

UNIQLO × Mame Kurogouchi AIRism 背心 $99。（UNIQLO）

設計方面，新一輪UNIQLO × Mame Kurogouchi好些作品均可作內衣、睡衣或單獨時裝穿著，觸感舒適又緊貼肌膚，服飾以簡約風為主，沒有刻意的鮮艷圖案或裝飾，以純白、黑、啡或蝦肉色作主調，結合經濟實惠定價，方便女性一次過買下多種款式來襯衫。

UNIQLO × Mame Kurogouchi好些作品均可作內衣、睡衣或單獨時裝穿著。（UNIQLO）

UNIQLO × Mame KurogouchiAIRism吊帶裙 [附胸墊]$199。（UNIQLO）

UNIQLO × Mame Kurogouchi透膚圓領T恤 [長袖]$149。（UNIQLO）

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例如吊帶背心，UNIQLO × Mame Kurogouchi不但推出了各種顏色，更連長短也製作出不同版本，想性感一點，可以選擇無鋼線胸圍露出小蠻腰；喜歡正裝一點的話，尚有遮蓋復部的AIRism背心和3D無袖針織衫，非常多樣化。

除最貼身衣物外，UNIQLO × Mame Kurogouchi當然不缺傳統外在服飾。（UNIQLO）

UNIQLO × Mame Kurogouchi 3D織法半喇叭長褲_$399。（UNIQLO）

除最貼身衣物外，UNIQLO × Mame Kurogouchi當然不缺3D織羅紋連身裙、開衩裙及半喇叭長褲等傳統外在服飾，風格休閑與飄逸感滿載，一貫日系典型知性時裝之味道，2022年4月29日（星期五）陸續上架，定價由$99至$399港元不等，性價比極高，如無意外甫推定瞬間完售。