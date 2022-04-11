Junya Watanabe聯乘BerBerJin　重新復刻原宿神級古着店稀有古品

【聯乘】過去古着界別向來自成一派，相較抗拒主流大眾流行文化，標榜自我態度不隨波逐流。然而時移世易，隨着街頭文化及與之掛鈎的Collaboration體系壟斷時裝工業，古着圈也很難再獨善其身地圍爐取暖，唯有主動出擊，有原則地去擁抱大眾，才是出場。

看看連日本首屈一指的古着店BerBerJin都會破天荒與eYe Junya Watanabe MAN合作聯乘，正是不爭之實。



東京原宿BerBerJin本店。（BerBerJin）

BerBerJin地庫收藏着大量過大年美式古董服裝真品，其精彩和珍貴程度，冠稱全球。（BerBerJin）

作為遊東京原宿必到之地，BerBerJin可謂古着和牛仔界的聖殿，雲集大量出色Vintage Item不在講，當中地庫那古董級別服飾收藏專區，其精彩和珍貴程度，堪稱冠稱全球，連Kim Jones早在到訪日本也專誠前往朝聖，購買之餘又涉取創作靈感，足見古着文化與高級時裝的深厚關係。

Kim Jones早在到訪日本都專誠去採訪藤原裕。（BerBerJin）

藤原裕最新著作《Denim Knowledge》。（BerBerJin）

除服飾收藏厲害，BerBerJin主理人藤原裕也是美式古着和牛仔服飾的活字典，不但深受鈴木正文和小木基史推崇備致，更曾編修書目，出版《THE 501® XX - A COLLECTION OF VINTAGE JEANS》和新作《Denim Knowledge》，為推廣牛仔文化不遺餘力。

最新eYe Junya Watanabe MAN × BerBerJin系列，留意它們不是牛仔布料製成，而是以數字打印方式尼龍製造。（BerBerJin）

參照Levi's 1922年型號501XX，6顆掛吊帶鈕扣、吊帶鈕釦、腰後調節環、褲耳及後袋雙弧線等細節均原汁原味移植並保留着。（BerBerJin）

最新，藤原裕也迎來另一新嘗試，就是走進高級時裝世界，與Junya Watanabe合作，打造eYe Junya Watanabe MAN × BerBerJin系列。從藤原裕那媲美Nigo的超強海量古着Archive裡尋找存檔，再以Digital Scanning & Printing數字打印方式，重塑古着真品服裝上那些色落、洗水、印章脫落位及皺摺紋，驟眼看上去，實在幾可亂真，也令人回想起昔日的日牌TATA那批Fake Print牛仔褲。

藤原裕與小木基史老友鬼鬼。（BerBerJin）

今次eYe Junya Watanabe MAN × BerBerJin系列作品雖然不多，但藤原裕從Archive中找來復刻的款式，卻盡是究極精品，最注目包括一件44英寸Levi's 506XXE（俗稱T-back）牛仔褸，及Levi's 1922年型號501XX，6顆掛吊帶鈕扣、吊帶鈕釦、腰後調節環、褲耳及後袋雙弧線等細節均原汁原味移植並保留着，但留意它們不再是牛仔布料製成，而是以數字打印方式，注入到尼龍服飾之上，的確意想不到，卻不知道傳統古着死忠會否接受到這種相對玩味的手法而已。

參考1950-60年代Leather Rider Jacket。（BerBerJin）

L-2 Flight Jacket保留了印章脫落位痕跡，十分細緻。（BerBerJin）

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除Levi's服飾外，今次別次還有參考1950至60年代Leather Rider Jacket、L-2 Flight Jacket及迷彩或淨色軍褲，全部均透過Digital Print假造出痕跡斑斑舊代細節，售價由52,800至99,000日圓不等，雖然不能稱作便宜，但也比這批服飾的真正原版古着經濟實惠上許多了，至少是一般人能夠負擔的價錢。