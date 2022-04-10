可能是最易整爛IT Bag　Kylie Jenner也大愛這個透明玻璃聯乘手袋

【手袋】如同男生最怕撞球鞋的心理一樣，女生出街也不想跟別人撞手袋。

若希望追求獨特手袋設計，巴黎品牌Coperni這聯乘新品，定能令你成點焦點。



巴黎品牌Coperni由兩位設計師Arnaud Vaillant和Sébastien Meyer一起創立，他們分別在CHANEL、Balenciaga工作過，熟悉時尚產業運作，明白到怎樣牽動話題，所以品牌設計充滿Avant Garde風格，每每給人帶來新喜驚。

Coperni一鳴驚人的Swipe Bag手袋（Coperni）

2019年登場的Swipe Bag是Coperni成名作，橢圓形的輪廓是取材自iPhone的解鎖按鈕，設計既充滿復古色彩，又不失未來派氣味，前衛又可愛，這種南轅北轍的強烈對比，反而令人沉醉其中，成為不少人的另類IT Bag。

超模Gigi Hadid在Coperni在2022年秋冬系列時裝騷用上玻璃版Swipe Bag（Getty Images）

至於Coperni早前在2022年秋冬系列時裝騷上，其中有一款手袋引起廣泛討論，時裝騷韙現場超模Gigi Hadid手持一個玻璃手袋登場，這個Swipe Bag的變奏版本，原來是Coperni跟新興紐約玻璃品牌Heven聯手打造，分別有魔鬼角、天藍色、水銀等版本。其後，超模Kylie Jenner、音樂人Doja Cat高調使用玻璃版Swipe Bag，Kylie Jenner更在這透明玻璃設計中放入自家品牌Kylie Cosmetics的美妝產品，達至雙贏的宣傳效果。

Kylie Jenner高調使用玻璃版Swipe Bag（IG@kyliejenner）

到底這是手袋、花瓶還是擺設？其實是甚麼也可以，使用溫度逾1,500度的以上的窯爐，配上穩定的手法，並用上獨特的吹製技術，才能製造出這個藝術感滿載設計，所以視之為配飾與藝術品也不會有爭議。