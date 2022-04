藤原浩不喝咖啡轉飲茶？　fragment design聯乘喜茶網民負評不絕

【藤原浩/ 聯乘】fragment design跟Starbucks兩個單位合作無間,聯乘幾乎成為潮流界指定動作,不過貴為聯乘之王,藤原浩當然不會墨守成規,今次帶來意外驚喜。



潮流教父藤原浩最愛聯乘(fashionsnap)

藤原浩今日(4月7日)在個人IG發帖,宣布fragment design跟HEYTEA喜茶合作,推出「BLACK TEA」聯乘系列,為飲品杯、暖杯、Tote Bag等換上他最愛的黑色設計,並加上fragment design簽名式悶電Logo,吸引潮人飲番杯。

fragment design聯乘HEYTEA「BLACK TEA」系列(IG@fujiwarahiroshi)

不過,話說回頭,雖然黑色是fragment design標記,但用上黑魂外帶杯來飲滿杯紅柚、芝芝莓莓、芝芝芒芒、多肉葡萄、多肉楊梅等充滿少女心的喜茶飲品,似乎格格不入,未能發揮1+1>2的效應。

再細看藤原浩的IG帖文,發現fragment design聯乘喜茶項目若來網民不滿,群情洶湧,不少人留言表示失望,「Worst collab ever」、「Bad」、「Seriously?」,更有人破口大鬧喜茶本身Logo設計是抄襲而來,「just don’t get it… heytea logo is even an illegal design… you can find a better field and brand in China to collaborate」相信潮流教父事前也未必想不到這聯乘會換來海量負評,然而Cash is king,你懂的。

