【日牌】古着再造新勢力Dawn　妙手改造Vintage Levi's、Carhartt

【日牌】古着再造Vintage Remade成為大熱潮流,不少品牌將Vintage服飾大改造,改頭換面成時尚單品。

最近有新興勢力Dawn登場,這品牌更是專心一致只做一款設計。



日本品牌在古着再造方面特別拿手,Needles、OLD PARK等神級代表,將古着再造提升到藝術層面,將這潮流發揚光大。至於新興勢力Dawn,雖然沒有職人級的改造技巧,乜沒有拼布、染色、舊化等加工,但憑藉專心做好一件事,仍能引起時尚界的關注。

令Dawn備受關注的古着再造設計MERCHANDISE DENIM PANTS(Raycoal)

Dawn目前專注改造Vintage褲款,將現在大流行的Loose Cut作基調,再進行加工改良。品牌首個出品MERCHANDISE DENIM PANTS,使用超大碼的二手Levi's牛仔褲,然後在腰部前後加工,把腰圍縮細,褲管卻保留原有狀態,形成很90年代的「蘿蔔褲」輪廓與線條,再加上「YOU ARE NOT WHAT YOU OWN」刺繡和白色布腰帶,配合Vintage牛仔褲不同的色落效果,變成Dawn獨一無二的古着再造牛仔褲。

其實早幾年前,Levi's自家Altered系列的Bow Crop褲款是相近概念,同樣是收集二手Vintage牛仔褲改造,不過Levi's並未大膽地將超闊大的縮小,所以「拋」的感覺不及Dawn設計明顯,加上沒有大肆宣傳,迴響不大。

Levi's自家Altered系列的Bow Crop(Levi''s)

早前Dawn再帶來新設計,今次主角轉為Carhartt,將品牌經典Double Knee Cargo工人褲改造成MERCHANDISE DUCK PANTS,保留上回改造Levi's特色,除了收窄腰圍和配上刺繡和白腰帶,還搞搞新意思,送上Cropped褲腳,吊腳剪裁更時尚,當然保留工人褲的油漆漬、磨損等原有陳舊,Vintage味更濃厚。Dawn兩款設計皆是中性,男女合穿,為古着再造增添新意。

Dawn將Carhartt經典Double Knee Cargo工人褲改造成MERCHANDISE DUCK PANTS(Raycoal)

Kaptain Sunshine主理人児島晋輔亦曾在《POPEYE》雜誌古着專題中分享道,指他最愛將Oversized牛仔褲用腰帶束起來穿,做成褲浪Baggy效果,他甚至會選用40寸腰的牛仔褲,務求做到更「拋」的視覺效果。