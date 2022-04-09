【日牌】古着再造新勢力Dawn　妙手改造Vintage Levi's、Carhartt

【日牌】古着再造Vintage Remade成為大熱潮流，不少品牌將Vintage服飾大改造，改頭換面成時尚單品。

最近有新興勢力Dawn登場，這品牌更是專心一致只做一款設計。



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日本品牌在古着再造方面特別拿手，Needles、OLD PARK等神級代表，將古着再造提升到藝術層面，將這潮流發揚光大。至於新興勢力Dawn，雖然沒有職人級的改造技巧，乜沒有拼布、染色、舊化等加工，但憑藉專心做好一件事，仍能引起時尚界的關注。

令Dawn備受關注的古着再造設計MERCHANDISE DENIM PANTS（Raycoal）

按圖看更多Dawn MERCHANDISE DENIM PANTS細節：

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Dawn目前專注改造Vintage褲款，將現在大流行的Loose Cut作基調，再進行加工改良。品牌首個出品MERCHANDISE DENIM PANTS，使用超大碼的二手Levi's牛仔褲，然後在腰部前後加工，把腰圍縮細，褲管卻保留原有狀態，形成很90年代的「蘿蔔褲」輪廓與線條，再加上「YOU ARE NOT WHAT YOU OWN」刺繡和白色布腰帶，配合Vintage牛仔褲不同的色落效果，變成Dawn獨一無二的古着再造牛仔褲。

其實早幾年前，Levi's自家Altered系列的Bow Crop褲款是相近概念，同樣是收集二手Vintage牛仔褲改造，不過Levi's並未大膽地將超闊大的縮小，所以「拋」的感覺不及Dawn設計明顯，加上沒有大肆宣傳，迴響不大。

Levi's自家Altered系列的Bow Crop（Levi''s）

早前Dawn再帶來新設計，今次主角轉為Carhartt，將品牌經典Double Knee Cargo工人褲改造成MERCHANDISE DUCK PANTS，保留上回改造Levi's特色，除了收窄腰圍和配上刺繡和白腰帶，還搞搞新意思，送上Cropped褲腳，吊腳剪裁更時尚，當然保留工人褲的油漆漬、磨損等原有陳舊，Vintage味更濃厚。Dawn兩款設計皆是中性，男女合穿，為古着再造增添新意。

Dawn將Carhartt經典Double Knee Cargo工人褲改造成MERCHANDISE DUCK PANTS（Raycoal）

按圖看更多Dawn MERCHANDISE DUCK PANTS細節：

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Kaptain Sunshine主理人児島晋輔亦曾在《POPEYE》雜誌古着專題中分享道，指他最愛將Oversized牛仔褲用腰帶束起來穿，做成褲浪Baggy效果，他甚至會選用40寸腰的牛仔褲，務求做到更「拋」的視覺效果。