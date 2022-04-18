小學生書包｜日本家具老字號進軍書包市場　為何又關木材拓哉事？

說到日本代表性的經典設計，小學生書包必定佔一席位，可愛與實用兼備，絕對是「Kawaii ne」。



《櫻桃小丸子》動畫不時出現小丸子孭著傳統小學生書包的畫面（影片截圖）

每次見到小學生書包，腦海中即時聯想起《櫻桃小丸子》動畫中的場景。雖然是日本傳統產物，但有不少日牌曾推出小學生書包，由職人皮革品牌土屋鞄製造所，到潮流界別Hender Scheme、Porter，都曾推出相關設計，引起廣泛討論。而最近百年家具品牌大塚家具，也推出聯乘版的小學生書包，在市場上分一杯羹。

木村拓哉主演日劇《華麗一族》

大塚家具是日本高級家具老字號，曾為木村拓哉主演日劇《華麗一族》提供家具作場景之用，成功為劇集營造古色古香的氛圍。不過，2015年品牌卻因內部權鬥而元氣大傷，父女因經營方針分歧決定舉行股東大會，父親大塚勝久力求保持高品質政策路線，女兒大塚久美子則想轉走中價路線開拓新客源，最終女兒獲股東支持，大塚家具迎來改革。

大塚家具轉戰小學生書包市場首作Leggiero（大塚家具）

現在大塚家具已變得多元化，而小學生書包是品牌新嘗試。大塚家具跟書包我商一起研發的新作Leggiero，外型跟傳統設計無異，這設計主打高性能，提升輕便度和收納性的同時，又能保留優雅經典設計。

設計各方面都得到提升，首先選用易打理的人造皮革Clarino，輕便耐用，又十分易清潔，很適合小學生使用。書包也增大容量，內裡可以放很多東西，設有明確間隔，除了書本、球鞋，還新增了專門安放平板電腦和水瓶的位置，雖然容量變大，但書包重量只有1,050克，非常之輕。背部用上新結構，完美貼合背部又具透氣性，長期孭著也不會感到疲倦。難以倒塌的設計和反射夜光功能，同樣很貼心，還有6年保養，可以安心用到小學畢業。