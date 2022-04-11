廣末涼子麥當勞廣告著用　90年代集體回憶紅遍日本原宿Northwave

【廣末涼子】早前廣末涼子替日本麥當勞蘋果批拍下宣傳廣告，短片中跟25年的自己同框演出，被網民大讚凍齡有術，仍然散發出少女味。

再細看廣告片中25年前的廣末涼子，從她腳上的球鞋，又是集體回憶的老人院時間。



廣末涼子年輕時是潮流Icon，90年代時經常成為《BOON》、《COOL》、《Hot-Dog》等潮流雜誌的封面人物，她所著用的衫褲鞋襪也成潮人追捧目標，人氣十分強。

廣末涼子90年代時經常成為潮流雜誌的封面人物（Rakuten）

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而在日本麥當勞廣告短片中，發現25年前廣末涼子腳上穿上了Northwave球鞋，年輕一代可能對此名字非常陌生，而品牌也早已專注滑雪、單車等專業領域運動鞋上，遠離潮流世界好一大段日子，假如不是廣末涼子這大熱廣告，相信也未必喚起Northwave舊記憶。

Northwave的Espresso鞋款，是90年代重要「潮鞋」之一。（Rakuten）

於1991創立的Northwave，本是製造滑雪、單車鞋款，後來進軍潮流市場，其中大玩Bulky風格的Espresso，肥大寬闊的巨型輪廓，跟當時日本大熱Vintage古着文化成Perfect Match，除了廣末涼子外，潮流教父藤原浩、二人組合Puffy也是星級用家，90年代走到澀谷、原宿街頭，Northwave Espresso的曝光率不比Nike、adidas弱。

日本麥當勞廣告中，左邊年輕版廣末涼子腳上穿上Northwave的Espresso。（YouTube影片截圖）

Espresso以闊大輪廓聞名（Northwave）

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不過，隨住Bulky鞋款熱潮冷卻，Northwave、Buffalo這類玩肥大的鞋也紛紛退場，Northwave也回到專業運動鞋領域上。沉寂了長日子後，2020年時Northwave曾經重推Espresso、Cream等90年代大潮鞋款，可惜未能重拾昔日光輝，即使今次有廣末涼子廣告，相信同樣不會令Espresso變成大熱，只是少部份Vintage愛好者的Best Keep Secret。