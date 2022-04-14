Converse x A-COLD-WALL*推聯名波鞋　Aeon Active CX新色5月發售

由倫敦設計師 Samuel Ross 主理的 A-COLD-WALL* (ACW) 繼 2020 年後再度攜手 Converse 帶來全新合作鞋款 Aeon Active CX ，不同於其他聯乘選擇經典 Chuck Taylor 或 Jack Purcell 等鞋款，Samuel Ross 選擇 Aeon Active CX 注入品牌擅長的破格美學，整雙鞋款脫離 Converse 原有的品牌調性，帶來突破性的全新設計。



鞋身採用 Converse CX 舒適科技和創新鞋面結構，具彈性的網眼鞋身能提升透氣與貼合度，前衛的後跟協助實現輕鬆穿脫的功能。中底使用 CX 發泡材質的鞋底以及回收材料的 Crater 發泡，為穿戴者帶來意想不到的輕盈感受和全天候舒適腳感，在標誌性的低彩度色調上加入亮色作為點綴，本次合作共帶來兩款黑黃及銀綠配色。

全新黑色作主色的 Aeon Active CX 波鞋，將於5月在A-COLD-WALL*官網發售。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Converse x A-COLD-WALL* Aeon Active CX

販售時間：2022 年 5 月 12 日

建議售價：HK$1,299



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