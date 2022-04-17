Onitsuka Tiger｜NIPPON MADE波鞋全日本製　特製鞋墊一試成主顧

現在有不少在海外也有非常高人氣的日本品牌，這次就由「LIVE JAPAN」來自各國的小編們的角度出發，為大家介紹企業開發商品的祕辛，以及對於品質的堅持，這項將技術和魅力介紹出去的企劃就是「想要介紹給世界的日本精品～Made in Japan」！



這次所要介紹的是在海外也有許多粉絲的時尚品牌「鬼塚虎Onitsuka Tiger」。特別是以歐美及亞洲各國為中心引爆潮流的懷舊設計代表款式「MEXICO 66」等，現在已是代表日本的時尚品牌之一。目前還有以日本技術來做工的「NIPPON MADE」系列等，推出了細部也非常講究獨一無二的商品。

這次我們前往了「Onitsuka Tiger」來探聽關於「NIPPON MADE」的開發祕辛和商品特徵，最後還有推薦商品要介紹給各位唷，猶豫要買哪一款Onitsuka Tiger的朋友不要錯過啦！

世界知名的時尚品牌「Onitsuka Tiger」是？

以來自日本的時尚品牌在世界上享有名聲的Onitsuka Tiger，特別是在歐美和亞洲地區以「Onitsuka Tiger」聚集了不少人氣。Onitsuka Tiger是1949年由鬼塚喜八郎所創建的鞋子品牌。創業當時是以「鬼塚株式會社」為公司名，現在已改為株式會社亞瑟士 （株式会社 アシックス；以下統稱為 亞瑟士）。Onitsuka Tiger是在2002年重新復活，現在已經成為亞瑟士中關於時尚方面的品牌。

了解Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列的由來及熱賣推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NIPPON MADE系列簡介

這次所介紹的「NIPPON MADE系列」是以日本傳統技術和製法，講究的材質、由職人加工等，以「真正的日本」為主題所製作的高品質產品。從縫製到加工完成，所有步驟都飽含了日本職人對於產品的講究。

這次接受訪問的是「Onitsuka Tiger」鹿目先生

這次要來介紹關於「NIPPON MADE系列」的是Onitsuka Tiger的鹿目先生。從系列誕生契機、對於商品的堅持等，以下就來詳細地做介紹吧！

為什麼會誕生NIPPON MADE系列呢？

NIPPON MADE系列是在什麼樣的情況下誕生的呢？

「2008年作為在日本誕生的品牌，為了將日本精神『ものづくり（Monozukuri 製造工藝）』推廣到全世界而開始。為了能將高品質的運動鞋推廣到日本國內外，這款強化日本技術的NIPPON MADE系列因此被催生了出來。」

對於商品有哪些地方是特別講究的呢？

「在日本全國，有許多非常棒的技術和製法。將這些技術應用到製作運動鞋上，高品質的素材、織法或染色，一直到細部的做工都很講究。」「特別在細膩的縫製過程、以及NIPPON MADE系列所使用的鞋墊為最大特徵。另外，所有商品都是來自位在大阪一個叫做佐川工藝的工廠所製成，鞋子觸感、好穿且包覆性佳，是其他地方很難體驗到的感觸。每季我們都會推出加入全國尋找到新技術而製成的鞋子，很難找到重複的商品也是NIPPON MADE才有的特點。」

對於NIPPON MADE系列，海外跟日本國內的反應如何呢？

當時在展開NIPPON MADE系列時，國內外的反應如何呢？

「感謝各位客人的支持，國內外反應都好的超乎想像。跟一般的Onitsuka Tiger相比價錢雖然高了些，但因為『設計感』、『柔軟輕量』、『好穿』等高品質的關係，許多穿過的客人都變成了粉絲。」

原來從剛推出的時候就得到了很大的反響呢！但是在推廣到海外時有沒有遇到什麼困難的地方嗎？

「Onitsuka Tiger的品牌本來就在海外的客人之間有一定的認知度，所以當初在推出品牌的時候並沒有遇到很大的問題。相反地，在剛推出的前期，很多人氣商品無論是國內外都全數銷售一空，生產數一直追不上販賣數。難得市場上有這麼多需求，但商品一直沒辦法安定的供給。這是當時遇到最大的困難。」

推廣到海外時，有什麼地方特別下了很大的功夫呢？

「NIPPON MADE系列的產品，在推出新產品時所採取的策略是不分海內外同時推出。所以目前沒有海外限定版的商品。在販賣的時候，我們盡可能的向客人說明商品特性和價值，並且為了能夠以最近距離了解客人的需求，基本上這系列商品只有在直營店販賣。所以我想這就是以來自海外的許多粉絲為中心，能夠感受到Onitsuka Tiger特別系列的稀有價值的緣故。」

有因為新冠肺炎的疫情而受到什麼影響嗎？

「在疫情之後，NIPPON MADE系列的營業額有全體增加的趨勢。或許是因為更加的堅持想要好東西的人增加了也說不定。就像NIPPON MADE系列一樣，感受著職人細膩的縫製，願意選擇製作人用心製作優良商品的客人也越來越多。我想接下來的時代這一類高品質的商品會有越來越多需求。」

日本國內外都擁有高人氣！NIPPON MADE系列中的代表商品！

人氣最高的鞋款是哪一款呢？

「從開賣當時就受到世界各地的Onitsuka Tiger粉絲喜愛的人氣不動經典款就是「MEXICO 66 DELUXE 」的基本配色款。看起來懷舊的設計感樣式，並且穿起來超舒適。水洗加工的皮革柔軟有質感，更能慢慢的包覆住每一個人不同的腳型。另外鞋墊使用了硬度不同的E.V.A材質來組合，就算是長時間穿也不會覺得累。」

在海外哪些款式比較有人氣呢？

「在亞洲是剛剛也有提到的Onitsuka Tiger代表『MEXICO 66 DELUXE』的三色款，歐美方面的話則是『MOAL 77 NM』人氣非常高。順道一提在日本是以好搭衣服的觀點，特別是基本款的黑白『LAWNSHIP NM』反應最好。亞洲是以都會、當作一般時尚來穿，而歐美以運動為主加上時尚和生活。我想這反應出了兩邊的文化差異。」

和其他品牌的聯名款，是在什麼樣的情況下誕生的呢？

「Onitsuka Tiger是以時尚、生活為品牌的主題受到大眾的認識，我們也在考慮能多多推廣至不同的客群。和同樣對於『ものづくり（Monozukuri 製造工藝）』理念有同感、有興趣且具有高度親合性的品牌，我們也有少數的計畫合作中。雖然還有點難以對外說明（笑），但我們今後也有在考慮推出聯名商品喔。」

Onitsuka Tiger富有日本特色的必買推薦鞋款3選

能介紹受到注目的推薦商品，以及秋冬款嗎？

「這是上年8月所推出的商品『TIGER SETTA NM』。因為疫情的影響，現在許多公司行號都是在家上班的關係，穿皮鞋的場面越來越少。為了能夠直接光腳穿鞋的需要，所以開發了這一款。設計靈感是來自於日本的「雪駄（SETTA ；竹皮木屐）」，不將原本的原型破壞，且加入穿著運動鞋時的舒適感，在這方面下了很大的功夫。還有中間的繩索表面使用了國產的皮革等，對於NIPPON MADE系列的堅持都反應在鞋子上面。」

「還有這雙採用日本傳統染色技法『五倍子染（五倍子染め）』的『TIGER ALLY DELUXE』也是將日本技術發揮極致的款式。五倍子染是日本古時女性將牙齒染黑的化妝法『齒黑』所使用的原料，是從前將物品染黑時非常受歡迎的染料。使用這個染色方法，就能染出一雙雙擁有不同且有獨特風格的款式。」

「剛過去秋冬款，推出了將原本經典球場款(※) 『FABRE DELUXE LO CL』更換材質後的新設計，使用了皮革剪裁後剩下的部分來完成，質感非常的少見。這個也因為材料沒有相同的部分，每一雙都有不太一樣的感覺。非常推薦大家來挑選一雙屬於代表自己風格的鞋子。」（※球場款：Court Style。網球或是籃球等，在球場上使用的運動鞋。平坦的底部為其特徵。）

從腳底開始體驗日本的「ものづくり（製造工藝）」

從古時傳承到今天，日本有著各式各樣關於製造工藝的智慧和技術，就連日本人本身也有許多不太知道的地方。將這些貴重的知識遺產透過運動鞋來傳達出去，並且更加貼近這個時代的需求性，這就是NIPPON MADE系列的魅力和可能性。

歷經了大量生產大量消費的時代，到了現代，慢慢恢復成將一樣東西好好保有、長久使用觀念。透過職人手藝所做出獨一無二的商品，Onitsuka Tiger的NIPPON MADE系列，或許會在世界上受到注目。非常推薦大家從腳上來體驗「日本」，這款只要穿過一次就會變成俘虜的NIPPON MADE系列，絕對是你感受日本製造技術的好選擇。

※最新消息請確認官方網站

採訪店舗

Onitsuka Tiger 表參道 NIPPON MADE

オニツカタイガー 表参道 NIPPON MADE

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-13

聯絡電話：03-6721-0301

營業時間：11:00~20:00（※縮短營業時間）

公休日：不定期



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