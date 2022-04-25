梁朝偉著用日本山系名牌「山と道」　機能性極強但有錢也未必買到

【梁朝偉/ 山と道】話說妻夫木聰日前於官方IG內，上載多張與梁朝偉的晚餐合照，並高呼「未だに信じられない，夢のような時間だった，いつか一緒に芝居できることを夢見て…」，揚言能夠與梁朝偉一起耍樂，是一件難以置信的夢幻時光。本來兩大紅星相遇，應屬娛樂圈的大新聞，誰不知偉仔身上的黃色「過頭笠」Hoody，卻引來時裝界莫大關注。



無花無假，梁朝偉著用山と道YAMATOMICHI UL All-weather Hoody。（妻夫木聰IG）

事關此醒神Hoody絕非尋常衣物，而是出自山と道YAMATOMICHI的作品，這個由夏目彰於2011年創立的日本山系品牌，在坊間或許沒有Snow Peak、White Mountaineering或And wander這麼有名，於專業山藝圈裡面卻是一個深受讚頌的單位，在港名望之所以不及上述品牌，主因是它的入手難度一直極大所致，過往本地山系名所MOTHER-Outdoor Lifestyle曾經引入少部份。

山と道YAMATOMICHI鎌倉專門店山と道研究所，地理位置十分辟遠（另一間則在京都），可見在日本國內購買也殊不容易。（山と道YAMATOMICHI）

背囊類單品是山と道YAMATOMICHI最人氣Item。（山と道YAMATOMICHI）

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可惜隨着MOTHER店舖早前結業，山と道YAMATOMICHI於香港市場也失去了唯一官方銷售渠道（反而在台灣有專門店），忠實支持者便只能夠登方品牌日本自家官方，越洋購買。但問題是YAMATOMICHI每款產品均由日本職人精心製造，數量本就稀少，偏偏品牌在東洋山系界以至時裝界都人氣極高，往往造成網店甫一推出，便光速Sold Out的局面，當中尤以一系列背囊產品最為注目，防水、耐水、耐磨、輕巧又間隔特多，最重要是負重能力極出色，哪怕長期背用攀山，依舊舒適。

山と道YAMATOMICHI主理人夏目彰。（山と道YAMATOMICHI）

朝偉著用UL All-weather Hoody黃色，約$1,847港元。（山と道YAMATOMICHI）

設有專業圖表分析UL All-weather Hoody特點，十分細緻。（山と道YAMATOMICHI）

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至於今次梁朝偉著用的UL All-weather Hoody，同樣是一款出期缺貨人氣產品，以新素材Partex Shield Air製造，夏目彰在構思的時候，力求無論在平流浹背的徒步旅行、風吹凜凜的山脊線，還是下雨天時，這件作品均能大派用場，將其機能性發揮到最高，是一件專為夏天而設的專業大作。從YAMATOMICHI官網提供的性能數據圖所示，UL All-weather Hoody較之品牌其他相關前作的保溫度和輕盈度，縱然不是最高強，但在透氣度和透濕度卻是最強，突顯其在吸收汗水和透氣能力方面的優越性。而且顏色選擇極多，除梁朝偉選用的黃色外，也有其他深沉色調，任君選擇。