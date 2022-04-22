蝙蝠俠│Robert Pattinson神還原visvim泥染外套　有錢也買不到？

【蝙蝠俠/ Batman/ visvim】隨着香港放寬防疫措施，戲院也得以重開，千呼萬喚、一拖再拖的《蝙蝠俠 The Batman》終於上映，不過電影上映不止叫影迷、超級英雄發燒友開心，原來連日系時裝人都大叫過癮，究竟所謂何事？



《蝙蝠俠 The Batman》終於上映。（蝙蝠俠 The Batman）

其實有留意開《蝙蝠俠 The Batman》的朋友應該知道，導演Matt Reeves曾明確指出今次Robert Pattinson飾演的Bruce Wayne之所以憂鬱沉重「頹頹地」，其參考靈感正正是取材於昔日Nirvana主音Kurt Cobain。

導演Matt Reeves明確指出今次Robert Pattinson飾演的Bruce Wayne正是取材於昔日Nirvana主音Kurt Cobain。(蝙蝠俠 The Batman)

如是者，Kurt Cobain那種不修邊幅又帶點污糟邋遢的造型氛圍，便好自然融入到電影中Bruce Wayne戲服之中，當中尤以Bruce這身騎電單車時的造型最入型入格，黑色眼影，配襯多層次Layering穿搭術與圍巾，如斯繁複散亂、支離破碎形象，的確十分Kurt Cobain。

電影中最叫時裝愛好者興奮的，是這件Bomber Jacket。(蝙蝠俠 The Batman)

皆因它與visvim 2018年推出的THORSON MA-1 JACKET MUD DYE OLIVE十分相似。(蝙蝠俠 The Batman)

但最叫時裝愛好者興奮的，卻是造型裡最外面那件Bomber Jacket，不止是污漬斑斑，甚有Greg Lauren或Saint Michael色彩的舊化味道，更重要是無論從用料、剪裁、色澤之角度，它均與visvim 2018年推出的THORSON MA-1 JACKET MUD DYE OLIVE十分相似，令到部份visvim Fans深信中村世紀終於登上荷里活電影舞台，大放異彩。

visvim 2018年THORSON MA-1 JACKET MUD DYE OLIVE 。(Yahoo! Auctions)

市價毫不便宜亦早已 Sold Out。(Yahoo! Auctions)

雖然戲中這一件污漬Bomber是否當真出自visvim手筆無從稽考，但它的出現，卻使到一眾日系時裝Fans十分回味，事關這可是集visvim職人工藝與態度之大成，物料、造工、制式皆遵循New Old Stock設定，原汁原味的同時，亦加入了自家創新思維在其中，以Mud Dye尼染為尼龍面料上進行染成，打破當時其他日牌只愛將Indigo藍染注入機能服飾的陳腔濫調，成品亦當真滿戴古樸風味，長時間著用，面料上所變化出來的歲月痕跡，更足以媲美古着直品，因此就算沒有《蝙蝠俠 The Batman》這套電影，Fans多年來也不時追蹤日本Yahoo! Auctions，試圖找回這枚visvim經典作品，可惜仍是徒勞無功，老早Sold Out了。