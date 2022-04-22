Netflix大熱A&F紀錄片　偽善內容是Elon Musk所說覺醒心靈病毒？

【Neflix/ Abercrombie&Fitch/ A&F/ 紀錄片】近日時尚熱話，非Netflix時尚紀錄片

《白人時尚：A&F興衰記》（White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch）莫屬，片中請來不同的人，訴說品牌的起與落，可是當中陳述的罪狀，又是否只有A&F一個被告？



《白人時尚：A&F興衰記》成Netflix熱播紀錄片（Netflix）

《白人時尚：A&F興衰記》片中幾乎一面倒地批判A&F的不是，由前員工、學者、記者、業內人士，以至素人，一起力陳品牌的死罪，大家鬧得異常興奮，即使是A&F前員工，由售貨員、設計師、季刊總編輯到高層，全部都受害者上身，看到A&F衰落，就如同推倒暴政般。



不少人因A&F的現狀而大聲歡呼，當然品牌有不少自身問題，Bad Taste設計、歧視有色人種等情況，可是片中所說的罪狀，很多並非A&F的「專利」，這紀錄片是否純粹為鬧而鬧？

大隻肌肉俊男成了A&F的標記（Getty Images）

只請俊男美女售貨員？

坦白說，這情況絕對不是出現在A&F，全世界時尚產業的招聘部門，十居其九招聘售貨員是樣貌行先，是不折不扣的外貌協會永遠會員。由紐約、巴黎、米蘭、東京的大型店舖，以至香港旺中、葵廣的小店，相信聘請售貨員時，靚樣絕對是首要條件，某程度上售貨員代表著品牌形象面向大眾的一部份。

購買A&F是一種時尚虛榮，品牌紙袋成了當時潮人恩物。（Getty Images）

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貨品定價太高？

片中受訪者異口同聲指A&F是販賣「令人嚮往」（Aspirational），其實有哪個品牌何嚐不是？指A&F定價太高，不是絕對的事實，品牌不如H&M、Zara、UNIQLO般便宜，90年代初崛起，正因年輕人買得起而搶佔了Ralph Lauren、Calvin Klein市場，所以一定不是天價，而好些跟A&F同一檔次品牌的服飾，更是價高質差，昂貴並非A&F的原罪。

A&F從不是以突破性設計作賣點（Getty Images）

設計平平無奇？

能夠成為時尚，不一定是創意、不一定是出眾，時機也是重要元素。買A&F的大Logo，如同買Supreme、A Bathing Ape、GUCCI、CELINE一樣，是追趕潮流的身份認同，買下的不只是一個Logo，更是Show Off心態，試問誰會買一件過氣品牌的Logo Tee來招搖過市？至於聲討不推出Plus Size尺碼服飾，大家心知肚明，A&F肯定不是唯一，市面上還有數之不盡品牌沒有推出大碼衫。

A&F成也性感，敗也性感。（A&F）

覺醒心靈病毒？

日前Netflix股價暴跌35%，也流失了20萬訂閱用戶，有指是韓劇太多，Tesla創辦人Elon Musk力排眾議，指Netflix中了「覺醒心靈病毒」（The Woke Mind Virus），影片因過分政治正確而變得難看，失去幽默感。《白人時尚：A&F興衰記》顯然是他口中的「覺醒心靈病毒」影片，專心一致地政治正確。「白人至上」是魔鬼，那「白人至下」是天使嗎？答案顯然是不，可是現在一口氣將所有罪狀推給A&F，方便快捷之餘，又輕易帶動話題，可是出來效果就像純粹白人內疚感（White Guilt）。



說了這麼多，絕非要為A&F說項或洗白，筆者不是品牌粉絲，從沒買過一件產品，聞到店內濃烈古龍水氣味會作嘔，可是看到《白人時尚：A&F興衰記》過份偽善內容，更令人感覺作嘔。



最後回帶，重溫一下昔日為A&F而瘋狂的人，今天他們會否已變成時尚判官？