Stüssy聯乘Our Legacy新系列　結合北歐簡約與加州熱情的假日時尚

自街頭文化復興後，聯乘停不了，當中有很多更是跨界合作。

街頭潮流先鋒Stüssy是其一，再次跟Our Legacy推出別注設計，今次會有甚麼新火花呢？



Stüssy與Our Legacy支線WORKSHOP帶來新一季系列（Stüssy）

今時今日的街頭文時尚也大不同，不再只是T-Shirt、Cap帽、牛仔褲、波鞋、滑板等單品，設計已變得很多元化，看看新興的Noah、Palace，到龍頭Supreme和今次主角Stüssy，她們的聯乘企劃並非單純加Logo的簡單任務，反之驚喜不絕。

Stüssy近年十分活躍，跟德國鞋履品牌Birkenstock的涼鞋、音響品牌Beats by Dr Dre的揚聲器、丹麥生活用品品牌TEKLA的高端睡衣、寢具、毛巾等，還有合作無間的Nike球鞋，每次聯乘都成功製造話題。至於Stüssy與Our Legacy支線WORKSHOP的合作，也不是第一次，之前別注系列，除了兩個單位的合作，更有三方聯乘，像Timberland工靴、Macintosh防水褸等，同樣是超搶手設計。

孖襟西裝外套是今次聯乘亮點（Stüssy）

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即使已合作數次，Stüssy與Our Legacy WORKSHOP仍帶來新意思，整個系列包括T-Shirt、Hoodie、風褸、針織、牛仔褲、短褲等，設計充滿假日色彩，也大玩Stüssy塗鴉字體與Our Legacy WORKSHOP陰陽標誌之餘，最大亮點是孖襟西裝外套，這種傳統斯文上班服配襯白色T-Shirt，即時添上輕盈春夏色彩，而由攝影師Antosh Cimoszko操刀的造型照，透過拼貼手法，為北歐的簡約注入加州的熱情。



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