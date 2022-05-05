G-SHOCK農家橡樹2.0手錶登場　太陽能機芯結合手機App更方便持久

Casio G-SHOCK的GA-2100農家橡樹系列將要有功能強化版問世，新款型號為GA-B2100，簡單來說它就是在農家橡樹的內外基礎下改換Tough Solar太陽能機芯並增添Bluetooth藍牙功能。



從外觀看起，GA-B2100和GA-2100同樣採用內含碳纖維的高硬度精密樹脂製作錶殼，後者本來就是標榜錶殼纖薄度高的G-SHOCK手錶，至於加入更多功能的GA-B2100整體尺寸其實與GA-2100相去不遠，它的錶徑和GA-2100一樣，且錶殼厚度只多了0.1mm、重量也只增加了1克，戴在手上的感受幾乎和GA-2100一樣。

G-SHOCK 農家橡樹系列強化版 GA-B2100即將問世。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GA-B2100這次一口氣發表黑色搭灰色的GA-B2100-1A、全黑色GA-B2100-1A1、藍色GA-B2100-2A、綠色GA-B2100-3A和黃色的GA-B2100C-9A，是不是覺得這幾種顏色有點眼熟？其實這是因為G-SHOCK採用了DW-5600當年首發時的5款型號配色，帶有致敬早期經典的味道，讓功能強化版的農家橡樹外觀多了點熟悉感。

GA-B2100問世後開啟了農家橡樹系列的新紀元，因為原本的GA-2100雖然外型有話題性，但是手錶的功能其實就和G-SHOCK的入門基本款差不多，這次新作結合了太陽能機芯和藍牙功能，這也讓之前對農家橡樹有興趣，但覺得它過於俗氣的消費者產生更多想要入手的慾望。

有了太陽能機芯後，可以讓農家橡樹的石英機芯在接受光源照射充飽電後持續使用7個月，重點是正常情況下這期間手錶還是會持續接受光能，等於電力會源源不斷補充，比起一般純粹吃電池電力的石英錶更持久耐用。至於有了藍牙功能後，錶主可以下載手錶專屬App與智慧型手機搭配使用，手錶與手機連上線後可以自動調時、透過手機對手錶進行一些簡單的設定，另外還有時間和地點記錄功能等。而且由於GA-B2100和GA-B2100搭載的機芯不同了，所以面盤格局也會有些相應變化，例如左邊的小錶盤會顯示功能模式和電池電量而非星期資訊，另外GA-B2100右邊的液晶螢幕也與GA-2100顯示的資訊上下顛倒，再來就是GA-B2100液晶螢幕上的字樣改為「TOUGH SOLAR」和「Bluetooth」，取代「WR 20BAR」字樣。

有關加料版農家橡樹正式上市時間，目前日本國內訂於5月14日首發，其中黃色GA-B2100C-9A的定價為23,100日圓，其他4款訂價稍低一些（22,000日圓），目前香港切確的上市時間以及定價尚未明朗，但應該不會落後日本首發時間太久，價格若以GW-B5600作為對照，應該也要個1,400港幣跑不掉。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK農家橡樹“豪華版”將問世 採用太陽能機芯並結合藍牙功能】