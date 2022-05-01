G-SHOCK MRG-B5000手錶以頂級鈦金屬打造　究極工藝、價格大躍進

CASIO G-SHOCK繼GMW-B5000系列後，再推出另款同樣以經典型號DW-5000C為原型且採用金屬材質的新作MRG-B5000。看到「MRG」三個字應該就知道厲害了，此系列乃是G-SHOCK的旗艦之作，因此MRG-B5000外觀乍看和GMW-B5000有點類似，但兩者蘊含的工藝等級其實處在不同檔次。



MRG-B5000將原本一體成型的錶圈設計，改由25枚不同零件重新組合而成，並對每枚零件進行拋光處理，此外為了還原DW-5000C的鍊帶特色，品牌還在每個金屬鍊節的圓孔中嵌入獨立針腳，以便對錶帶進行更細緻的拋光處理。MRG-B5000透過多重零件組合出全新耐衝擊構造，在手錶的2、4、8、10點鐘方向的T形零件內，加入彈簧墊片吸收衝擊，確保手錶的抗震性依舊出色甚至更上層樓。

G-SHOCK最新手錶MRG-B5000B-1 & MRG-B5000D-1特色及價格。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

新款MRG-B5000採用的是特殊高級鈦合金材質（Ti64），其硬度為純鈦的兩倍，錶圈則由COBARION®材料製成，硬度為純鈦的四倍，至於鍊帶又是用DAT55G合金製成，其硬度為純鈦的三倍，相對來說比較不容易產生刮痕。雖然三種材質的硬度高，但G-SHOCK也不怕麻煩地仔細將手錶外觀都施以拋光處理後，讓錶殼散發光澤之餘，還保有優異的耐磨性。換成鈦材質還有個好處在於「減重」，比起不鏽鋼錶殼的GMW-B5000的重量（167g），MRG-B5000的重量降至114g，差別還滿大的。系列中的MRG-B5000B施以DLC類鑽碳硬化處理、按把與底蓋則以金色IP電鍍裝飾；另款MRG-B5000D施以碳化鈦Tic表面處理，突顯其髮絲紋理和透亮鏡面外觀的對比感。

手錶除了外觀以嚴謹的製作工藝完成，內部功能也是相當強大與實用，錶款具備Bluetooth®藍牙連結功能和世界六局電波，可以下載專屬App來協助錶主設定手錶功能。另外機芯也屬於太陽能電力，可以延長手錶使用期限，結合LED照明、世界時間、計時碼錶、倒數計時與鬧鈴等功能，應付生活中各式需求綽綽有餘，加上手錶還有200米防水性能，實用性實屬上乘。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK以頂級鈦金屬材質打造MRG-B5000 價格、工藝與GMW-B5000完全不同檔次】