G-SHOCK Master of G人氣手錶Top 5　一隻錶KO海陸空需求秒賣斷貨

G-SHOCK旗下專門強調運動個性的Master of G橫跨陸、海、空三大領域,各有其代表作依序是Mudmaster、Gulfmaster、Gravitymaster等,無論是哪個領域,一般來說Master of G家族的錶大致會有兩種印象,一是手錶的體型相對大,二則是它們多數款式的定價在G-SHOCK手錶中偏中高價位,往往要接近萬元甚至要一萬以上,從價位以及外觀看起來,不難想見手錶的「粗勇」強悍特質,等於是我們對G-SHOCK手錶印象的強化版。



Master of G擁有征服陸、海、空領域所需要的各種進階實用機能,很多喜愛戶外探險活動的人對這系列都很有好感,往往擁有一只這系列的手錶,出門在外就靠它陪著錶主上山下海。日本鐘錶媒體《Power Watch》最近與G-SHOCK合作,針對Master of G系列的暢銷熱門款列出人氣最強的5款錶,以下就從第五名開始往前揭曉有哪些Master of G手錶目前最受市場歡迎。

G-SHOCK Master of G系列人氣Top 5,內含簡介及產品價錢。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 12

第5名:GWR-B1000-1A1JF(Gravitymaster)

錶殼材質採用碳纖維,一體成型錶殼整合外殼與背蓋,形成碳核心防護構造。G-SHOCK還使用鈦金屬用來製作按鈕和按鈕管等,如此一來可以強化結構並減輕整體重量。這款手錶同時配備Triple G Resist技術,確保手錶能承受15G的離心力,它還具備時間校正系統,使用Bluetooth®藍牙連線或世界六局電波以確保時間常保精準。

第4名:GW-9110-1JF(Gulfmaster)

錶殼為鈦金屬材質,甚至連固定錶帶和底蓋的螺絲也都是鈦金屬,加上樹脂錶圈以保護手錶的正面。手錶外觀延續Gulfmaster基礎的圓形外觀,至於手錶的專業功能包括潮汐圖和月相資料,它的太陽能機芯可以接收世界六局電波,精準度一樣令人很放心。

第3名:GWF-1000-1JF(Frogman)

蛙人系列也是Master of G家族中的著名款式。它的防水性雖然也是200米,不過手錶的設計更適合用來潛水,包括簡約的面盤顯示資訊、即使身處水下也方便操作的按把,同時還有潮汐圖、月相資訊,可以用手錶來收集與水上活動相關的資料,而一如前面兩款錶,GWF-1000-1JF同樣也能靠著世界六局電波校正時間精準度。

同場加映:G-SHOCK最新推出5款迷彩系列手錶 農家橡樹深灰迷彩面盤型格豪邁(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 5

第2名:GWG-100-1AJF(Mudmaster)

手錶擁有防塵防泥結構,標榜可以在佈滿岩石、塵土和碎屑的陸上極端環境中使用。按鈕具有可防塵泥的圓柱形按鈕防護構造。圓柱形管可保護按鈕,至於按鈕內部的墊圈,則能防止細沙和泥土滲入。這款手錶具備寬版的時針和分針以及大型阿拉伯數字時刻標,用於提升在嚴苛環境中的能見度。而手錶戴久了會發現它的好處在於不用刻意調校時間和煩惱換電池,因為手錶搭載的是無線電波太陽能機芯。

第1名:GWG-2000-1A3JF(Mudmaster)

以鍛造碳纖維錶圈、碳核心防護錶殼結構與防泥按鈕,再結合不鏽鋼套筒和矽膠緩衝零件建構手錶。三重感測器測量可讓佩戴者隨時掌握方向、高度、氣壓和溫度數值。雙LED燈和藍寶石玻璃確保高可見性以及保護性。錶帶具備堅固防滑橡膠止滑樣式的紋理,按鈕具有壓花設計且容易操作,且軍綠色的色調也替手錶增添了軍錶般的豪邁特質。

同場加映:電子消費券|千元熱賣手錶Top 5 G-SHOCK、CASIO、TIMEX無痛入手(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 13

相關文章:ONE PIECE迷必買!SEIKO聯乘海賊王推出5款新手錶 每款限量5千隻(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 16

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:G-SHOCK Master of G系列人氣Top 5】