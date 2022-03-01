Casio｜6款$300電子手錶推介　經典耐看CP值高學生、上班族必敗

CASIO 的手錶以耐操品質和親民價格深植人心，對於Casio手錶，很多人的印象就是學生佩戴，或甚至在男性之間，每當討論到學生生涯，好像也總少不了一只入門型的Casio電子錶相伴；不過實際上出了社會，佩戴Casio手錶的還是大有人在。



有的人戴手錶的目的就純粹是為了看時間，因此實用性對他們而言是最重要的，可以看時間、耐用、價格又漂亮，這就是他們心中理想手錶的典型，比起將手錶視為興趣或收藏的人士，顯然是有不同意義和價值觀的。

姑且不論每個人的戴錶態度和用途，就純粹以錶論錶，在Casio旗下，最常被大家挑選作為日用錶，價格又在千元甚至以下的款式中，有哪些能見度最高呢？以下我們便針對入門型的Casio電子錶，提出6款推薦款式，近期有興趣入手Casio手錶的人不妨參考看看市場上最暢銷的款式有哪些。（以下按照手錶定價由低到高排列）

1. MW-240-7BJF

MW-240-7BJF的三針功能顯得非常純粹簡約，米白色面盤搭配黑色時標和指針，高對比感看時間一請二楚。不過它的防水性相對來說也比較普通，只有50米，不過像是這種黑白配的顏色，其實搭配上也滿萬用的。

2. W-218H-1AV

整只錶僅37g左右的輕量，即使長時間佩戴也不會感到手上沉甸甸的不舒服。手錶的功能包括1/100秒計時碼錶、鬧鈴、LED背光照明等，防水性能也有到50米。而且除了W-218H-1AV的基本黑色之外，Casio還推出藍、綠／黑、黑／紅、黑／橘等多色選擇，讓人可以隨心所欲挑選想要的顏色。

3. HDA-600B-1BJF

這款則是針對喜歡指針面盤的人士所推薦，它的亮點在於電池標榜可以提供10年電量，同時在三針功能外也還有日期顯示，功能可以滿足多數人需求。此外錶殼上下的防撞條很有特色（雖然會稍稍擋到6點和12點方向的時標），而且手錶的防水性能也達到100米，耐操性不在話下。

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4. A158WA-1JF

這是長得很標準也很經典的Casio電子錶，它的不鏽鋼錶帶擁有可調式錶扣，所以鍊帶長短可以自由調整。手錶的淺色面盤周圍有黑色邊框，錶殼和鍊帶又是銀白色，搭起來滿有層次感的，看起來大方得體。手錶的功能性也很「Casio」，如計時碼錶、鬧鈴、LED照明等它都一應俱全。

5. CA-53WF-1B

外表風格看起來超復古的，還有點小型計算機的味道，沒錯，這款錶可以進行8位數字的計算，即使用不上計算機功能，光是設置在面盤上就很有特色了，而面盤上半部的數位螢幕也可以看清楚時、分、秒與星期等資訊，作為手錶的基本目的還是很夠用，另外它整只錶都是全黑設計，看起來也頗有質感，只是如此一來也相對墊高了手錶的入手成本。

6. AE-1200WHD-1AVDF

外觀設計簡單帶點復古風格，手錶能對應全球48個城市的世界時間，因此出國旅行洽公也很好用。數位顯示面盤上呈現一幅世界地圖，強化手錶世界時區功能的實用意義。這款錶具備100防水性能，所以出門若遇上下雨的狀況也不用擔心，回家擦乾後重新戴上還是一樣好用。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想找一支千元電子錶 推薦卡西歐這6款經典不敗！】