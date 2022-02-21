G-SHOCK最新推出5款迷彩系列手錶　農家橡樹深灰迷彩面盤型格豪邁

喜歡軍風手錶的人看過來，CasioG-SHOCK最近新推出的迷彩系列正是衝著你們而來！品牌新推出的迷彩風格手錶橫跨DW-5600、GA-2100和GA-700等系列，系列中的每款手錶雖然都採用不同顏色的樹脂錶殼和錶帶，可是它們的共通點就在面盤上都加入了迷彩圖案，藉由小小的設計巧思讓手錶額外散發一股豪邁的軍風。



G-SHOCK這次全新迷彩系列的配色是從大自然中獲得靈感，因此我們會看到天藍色、卡其色、奶油色、深藍色和深灰色等各種顏色的設計，每種顏色戴在手上都很和諧好搭，加上迷彩圖案的點綴後則是賦予手錶強烈個性。

G-SHOCK全新Camouflage系列手錶簡介及價錢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先看到系列中的DW-5600CA-8，它奠基於G-SHOCK DW-5600經典方形外觀，採用中性奶油色錶帶和錶殼，同系列的DW-5600CA-2則是換成天藍色錶帶和錶殼，兩款DW-5600家族成員都採用黑底白字的液晶螢幕，呼應迷彩圖案的軍風元素看起來相得益彰。

另外GA-700CA-2A採用GA-700系列的大型錶殼（57.5×53.4mm），採用全深藍色設計，同系列尚有GA-700CA-5A，這款則是用與迷彩GA-2100主題非常契合的卡其色呈現錶帶和錶殼。

至於 Casio 的人氣王——GA-2100農家橡樹系列也有GA2100CA-8A做為代表，這款錶換上了與黑色相近的深灰色錶帶和錶殼，它招牌的特色包括八角形錶圈和11.8mm纖薄錶殼，它的錶殼是內含碳纖維的高硬度精密樹脂，既輕盈也堅固，而手錶兼具指針和數位雙顯的設計，也是錶迷之所以會愛上它的重要原因。

目前這五款迷彩系列新作都已經上市，五只錶的定價介於HK$ 880至$ 980之間，價格好入手又有型，讓人在剛過完年時就充滿強烈的買錶慾望。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐G-SHOCK全新Camouflage系列 農家橡樹迷彩塗裝上身】