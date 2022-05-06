Arc'teryx副線System_A新作　集日系街頭時裝與戶外服科技之大成

【Arc'teryx/ 山系/ 戶外/ 機能】隨着Outdoor熱潮永止境地大熱大勇，以往香港人偏愛只在秋冬季進行戶外的慣性逐漸改變，哪怕是相對溫暖的4、5、6月，熱衷行山、露營的發燒友仍然大有人在，機能性時裝持續更新進化，每個星期均有矚目作品誕生。



Taka Kasuga領軍之下，Arc'teryx System_A上年早已在山系圈子掀起廣泛討論。（Arc'teryx）

Arc'teryx System_A一大賣點，是銳意年輕化的中性潮流美學。（Arc'teryx）

就好像Arc'teryx新晉年輕副線System_A，在日本設計師Taka Kasuga領軍之下，上年早已在山系圈子掀起廣泛討論。而來到第3季度，System_A便以“fast and light camp,”作為主題，提倡簡單、輕裝上陣的行山露營服飾，系列用色十分兩極，既有黑和沙色，亦以青綠色和鮮藍色作為主調。

焦點大作STONLE KOMOREBI JACKET乍看之下簡單樸實，但細心一下便會發現衣身上滿布磨砂一般的迷彩色彩。（Arc'teryx）

bluesign® 認證的3L GORE-TEX面料，集輕巧、防水、防風、耐磨於一身。（THE BROKEN ARM）

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焦點大作STONLE KOMOREBI JACKET乍看之下簡單樸實，但細心一下便會發現衣身上滿布磨砂一般的迷彩色彩，再結合經 bluesign® 認證的3L GORE-TEX面料，集輕巧、防水、防風、耐磨於一身，縱然定價高達$800美金一件，仍然是性價比特高。

EISLEN CARGO SHORT。（Arc'teryx）

將衣服口袋刻意造大及撞色的手法，也和White Mountaineering等日牌同聲同氣。（Arc'teryx）

Arc'teryx System_A另一賣點，是銳意年輕化的潮流美學，“fast and light camp,”季度中不少作品，都兼具未來主義或日系街頭美學在其中，用料貼身或剪裁筆直之簡潔剪影，讓人想起GmbH、Kiko Kostadinov或GR10K的風韻，至於從AXLE JACKET或EISLEN CARGO SHORT所見，將衣服口袋刻意造大及撞色的手法，也和White Mountaineering等日牌同根同生，時下簡約風日牌並不熱中淨誇圖案與大Logo，要彰顯自己個性，有時擅用口袋撞色技法，來強化視覺效果，絕對是簡而精的設計方法學。