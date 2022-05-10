Balenciaga新鞋Paris大玩舊化美學　$5,200屬品牌眾鞋款中最平？

周星馳神作《少林足球》經典處處，哪怕是一對爛鞋都是回憶。電影尾段趙薇所飾演的太極高手阿梅不但親身下球場作戰，更將五師兄的爛波鞋重新修補讓其穿上比賽，此鞋集人手縫紉、Patchwork、破爛及舊化於一身，從現代角度看，它根本就是一對職人製造的手作波鞋，價值不菲。

未知Demna Gvasalia是否也喜歡看港產片，最近他便成功為Balenciaga開發出一對名曰Paris新款波鞋，其舊化破壞程度，毫不比星爺爛Boots遜色。



《少林足球》中周星馳飾演的五師兄起初只能以穿窿爛波鞋度日。（《少林足球》）

後經太極高手阿梅重新修補，爛鞋立即升格成職人舊化人工波鞋。（《少林足球》）

一再強調舊化波鞋絕對是未來數年時裝界的超級洪流。（攝影：歐嘉樂）

不同於Balenciaga Runner、Defender、Triple S等鞋款玩90年代Daddy Shoes美學，Paris的靈感背景再懷舊得多，可是取材自中世紀中葉時期的經典運動鞋，分為高筒及低筒版本，低筒以無踭「懶佬鞋」形式示人，利用帆布棉製成鞋身，結合橡膠大底結構，顧名思義就是向Pro-Keds、Converse致敬之作。

Balenciaga Paris HIGH TOP TRAINERS $5,200。（Balenciaga）

Balenciaga Paris TRAINERS Mule $4,100。（Balenciaga）

+ 5

不過Demna Gvasalia也刻意為Paris注入個人創意，使它看上去自成一格。最大特色是加入了破壞以及舊化元素，帆布經過重度水洗，達至脫色效果，帆布及橡膠位置皆加入損壞及污蹟上色處理，令鞋子糜爛不堪，有如著用多年的真實Vintage古品一樣。

LIMITED EDITION Balenciaga Paris HIGH TOP TRAINERS $5,200，每色限量100對。（Balenciaga）

而這款出現在廣告之上的「究極破化版」，其實只是造型師Leopold Duchemin為強化廣告效果的Show Piece而已。（Balenciaga）

LIMITED EDITION特色是破壞及污漬舊化程度進一步狂亂、誇張。（Balenciaga）

+ 2

而為滿足偏鋒時裝份子的狂野口味，今次Balenciaga Paris除了一般常規版本，焦點的黑色及白色高筒鞋尚推出更稀有的LIMITED EDITION版，各限定100對。特色是破壞及污漬舊化程度進一步狂亂和誇張外，白色鞋中底內側位置，更配以手寫Balenciaga粗糙字體，將Old School味發揮極緻，更重要是售價與一般版無異，同樣承惠HK$5,200，滿戴人工價值，也叫人想起多年前偏鋒日牌Pledge向Kurt Cobain致敬的手寫字體Jack Purcell款式波鞋。

Pledge向Kurt Cobain致敬的手畫字體仿Jack Purcell波鞋。（Pledge）

Kurt Cobai當年的「抽水」Converse Jack Purcell。（Grailed）

話說Kurt Cobain向來對Pearl Jam主音Eddie Vedder毫無好感，1990年代初Pearl Jam一次拍攝MV時候，Eddie竟將自己聲稱十分喜歡的樂隊Fugazi串錯成"Fuhgawz"，並寫在T-shirt之上，叫人啼笑皆非。而事後Kurt Cobain當然也捉緊機會，向對頭人瘋狂「抽水」，特意將"Fuhgawz"字樣，親手筆畫到Converse Jack Purcell橡膠鞋頭之上，誤打誤撞地成就出音樂時裝史上超重要的一大時裝時刻，亦將D.I.Y.概念發揮到極緻。