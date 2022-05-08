NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix　千手觀音、花卉刺繡設計最吸引

撰文：山本保玲
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【聯乘】佛系成了當代生活態度，連時尚也受到感染，樸素和淡然的穿搭成新潮流。
美國街頭品牌NOAH最新聯乘，也跟「佛」結緣，不過並非走「素」路線，而是以60年代迷幻狂人Jimi Hendrix作主題，千手觀音設計，善哉善哉。

NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix（NOAH）

NOAH一向跟音樂文化關係密切，之前曾跟兩隊80年代電子樂隊Depeche Mode、New Order合作推出聯乘系列，今次時光倒流得更遠，回到60年代找來迷幻結他大師Jimi Hendrix。

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一（MCA）

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一，雖然他英年早逝，出道短短數年便於1970年9月18日離世，但無損其影響力。Jimi Hendrix深受Blues、Rhythm & Blues薰陶，再混合迷幻元素，以及左手彈奏結他，並以牙齒「咬」結他來彈奏Solo，建立出自成一派的個人風格，由他領導樂隊The Jimi Hendrix Experience的三張專集《Are You Experienced》、《Bold as Love》和《Electric Ladyland》，以及解散後發表的《Band of Gypsys》，還有在Woodstock音樂節的現場演出，為他奠定迷幻結他大師的地位。

音樂相關的時尚聯乘，Photo Print印花T恤當然不可或缺，今次NOAH跟Jimi Hendrix別注也不例外，多張Jimi Hendrix經典硬照、唱片封面都被製成T恤，至於《Axis：Bold as Love》那印度宗教色彩的千手觀音封面，更被印製成滑板，雖然這封面當年未得到Jimi Hendrix批准，但此唱片大賣，也令設計成為經典中的經典。

Jimi Hendrix專集《Axis：Bold as Love》封面被成滑板（NOAH）
Jimi Hendrix專集《Axis：Bold as Love》封面被成滑板（Amazon）

NOAH聯乘不是單純地圖案，今次大玩60年代Flower Power文化，Jimi Hendrix衣著服飾和唱片封面也有不少花卉元素，於是系列將花卉刺繡混進恤衫、長褲和Needle Point腰帶中，盡現NOAH將文化基因混進別注設計的心思。

花卉刺繡是NOAH聯乘Jimi Hendrix的重要主題（NOAH）
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