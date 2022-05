NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix　千手觀音、花卉刺繡設計最吸引

【聯乘】佛系成了當代生活態度,連時尚也受到感染,樸素和淡然的穿搭成新潮流。

美國街頭品牌NOAH最新聯乘,也跟「佛」結緣,不過並非走「素」路線,而是以60年代迷幻狂人Jimi Hendrix作主題,千手觀音設計,善哉善哉。



NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix(NOAH)

NOAH一向跟音樂文化關係密切,之前曾跟兩隊80年代電子樂隊Depeche Mode、New Order合作推出聯乘系列,今次時光倒流得更遠,回到60年代找來迷幻結他大師Jimi Hendrix。

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一(MCA)

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一,雖然他英年早逝,出道短短數年便於1970年9月18日離世,但無損其影響力。Jimi Hendrix深受Blues、Rhythm & Blues薰陶,再混合迷幻元素,以及左手彈奏結他,並以牙齒「咬」結他來彈奏Solo,建立出自成一派的個人風格,由他領導樂隊The Jimi Hendrix Experience的三張專集《Are You Experienced》、《Bold as Love》和《Electric Ladyland》,以及解散後發表的《Band of Gypsys》,還有在Woodstock音樂節的現場演出,為他奠定迷幻結他大師的地位。

音樂相關的時尚聯乘,Photo Print印花T恤當然不可或缺,今次NOAH跟Jimi Hendrix別注也不例外,多張Jimi Hendrix經典硬照、唱片封面都被製成T恤,至於《Axis:Bold as Love》那印度宗教色彩的千手觀音封面,更被印製成滑板,雖然這封面當年未得到Jimi Hendrix批准,但此唱片大賣,也令設計成為經典中的經典。

Jimi Hendrix專集《Axis:Bold as Love》封面被成滑板(NOAH)

Jimi Hendrix專集《Axis:Bold as Love》封面被成滑板(Amazon)

NOAH聯乘不是單純地圖案,今次大玩60年代Flower Power文化,Jimi Hendrix衣著服飾和唱片封面也有不少花卉元素,於是系列將花卉刺繡混進恤衫、長褲和Needle Point腰帶中,盡現NOAH將文化基因混進別注設計的心思。