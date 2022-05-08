NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix　千手觀音、花卉刺繡設計最吸引

【聯乘】佛系成了當代生活態度，連時尚也受到感染，樸素和淡然的穿搭成新潮流。

美國街頭品牌NOAH最新聯乘，也跟「佛」結緣，不過並非走「素」路線，而是以60年代迷幻狂人Jimi Hendrix作主題，千手觀音設計，善哉善哉。



NOAH聯乘迷幻大師Jimi Hendrix（NOAH）

NOAH一向跟音樂文化關係密切，之前曾跟兩隊80年代電子樂隊Depeche Mode、New Order合作推出聯乘系列，今次時光倒流得更遠，回到60年代找來迷幻結他大師Jimi Hendrix。

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一（MCA）

Jimi Hendrix被公認是史上最偉大的搖滾樂結他手之一，雖然他英年早逝，出道短短數年便於1970年9月18日離世，但無損其影響力。Jimi Hendrix深受Blues、Rhythm & Blues薰陶，再混合迷幻元素，以及左手彈奏結他，並以牙齒「咬」結他來彈奏Solo，建立出自成一派的個人風格，由他領導樂隊The Jimi Hendrix Experience的三張專集《Are You Experienced》、《Bold as Love》和《Electric Ladyland》，以及解散後發表的《Band of Gypsys》，還有在Woodstock音樂節的現場演出，為他奠定迷幻結他大師的地位。

音樂相關的時尚聯乘，Photo Print印花T恤當然不可或缺，今次NOAH跟Jimi Hendrix別注也不例外，多張Jimi Hendrix經典硬照、唱片封面都被製成T恤，至於《Axis：Bold as Love》那印度宗教色彩的千手觀音封面，更被印製成滑板，雖然這封面當年未得到Jimi Hendrix批准，但此唱片大賣，也令設計成為經典中的經典。

Jimi Hendrix專集《Axis：Bold as Love》封面被成滑板（NOAH）

Jimi Hendrix專集《Axis：Bold as Love》封面被成滑板（Amazon）

NOAH聯乘不是單純地圖案，今次大玩60年代Flower Power文化，Jimi Hendrix衣著服飾和唱片封面也有不少花卉元素，於是系列將花卉刺繡混進恤衫、長褲和Needle Point腰帶中，盡現NOAH將文化基因混進別注設計的心思。