FDMTL聯乘7-11第二回花生漫畫公仔 拼布Snoopy前有藍調BE@RBRICK
撰文：黃沛鵬
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FDMTL跟7-11合作推出《花生漫畫》聯乘，第一回包袋系列引來換購潮，有些人甚至整套換回家，可見FDMTL的藍染（Indigo）、襤褸（Boro）魅力非凡。
這個聯乘很快又來到第二回，今次不玩包袋玩公仔，原來品牌主理人吉津學早已將這傳統日本工藝注入玩具設計之中。
FDMTL為今次別注新系列，將藍染（Indigo）、襤褸（Boro）美學放進三個《花生漫畫》角色：Snoopy、Woodstock和Olaf之中，雖然只屬風味式的Fake Print製作，不是真正的傳統拼布工藝，但印刷效果幾可亂真，而拼布配搭也獨一無二，為《花生漫畫》角色添上日系時尚味道，限量1,000套，相信大家又要火速儲印花換公仔了。
除了拼布公仔，這系列還有雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套，同樣走拼布風味設計，前者適合戶外活動，後者則用於日常防疫，是很貼心設計。
其實，今次並不是FDMTL首次推出玩具公仔作品，品牌曾多次跟Medicom Toy合作推出聯乘版BE@RBRICK，當然將最擅長的簽名式藍染（Indigo）、襤褸（Boro）設計發揚光大，把牛仔布巧妙地混合在Figure中，難怪又成為Figure迷的寵兒。
點擊看FDMTL聯乘7-11第一回設計：
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