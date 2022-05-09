Lululemon不只瑜伽褲設計　環保、專門運動系列同樣適合時尚穿搭

疫情下不只人們生活習慣改變，穿搭也大不同，正裝西服、牛仔褲等銷情大受影響，反之講求舒適與機能服飾大流行，像Lululemon，一條瑜伽褲風靡全球女生。



瑜伽褲成了女生上街首選（IG@misselvani）

Lululemon於2021年業績大躍進，截至1月31日止財政年度的收入比同期增長42%，營業收入也飆升63%，可見大眾對輕便舒適運動服的追求，追超於西服、牛仔褲，其中瑜伽褲更是品牌熱賣單品，不論走到中環銅鑼灣尖沙咀旺角屯門元朗，碰口碰面都是穿上瑜伽褲女生，有不少更是Lululemon出品，本地KOL、YouTuber也激讚這褲有幾好穿，社交媒體又出現「瑜伽褲關注組」，幾乎將Lululemon跟瑜伽褲畫上等號。

Lululemon於2021年業績大躍進（Getty Images）

不過，作為全面運動服飾品牌，Lululemon當然不只瑜伽褲。品牌推出很多專門運動服飾設計，2022春季網球系列，性能與時尚兼備，款式百搭易襯，可以是球場上專業運動服，在場內表現揮灑自如；配襯其他休閒服飾，即又襯出時尚氣味，例如背心連身裙，•面料混合Everlux™、Lycra®和Swift™ ，清爽、排汗、快乾又充滿彈性，雙口袋設計能擺放備用網球或手機，如同瑜伽褲一樣，是遊走於運動場與日常生活場所的當代Sporty Chic設計。

背心連身裙場內場外也合適（Lululemon）

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在環保大勢下，Lululemon的Earth Friendly系列正是呼應這潮流，由T 恤、衛衣到短褲、束口褲、外套等全方位單品，勻採用再生及循環再造的物料製成，可減少多達 20% 的碳足跡，輕便舒適自然又易襯，加上環境保護承諾，相信討得簡約設計愛好者的歡心。

Lululemon的Earth Friendly系列輕便舒適自然又易襯（Lululemon）