藤原浩│潮流教父美食指南　IG力薦銀座鰻魚飯店到底魅力何在？

【藤原浩】在這個甚麼都講「Life Style」的世代，能夠成為潮流教父，箇中所鑽研所熟知的，就當然不能只有衫褲鞋襪如此簡單，除了對穿搭講究外，音樂、電影、藝術、科技、運動、文學乃至飲飲食食，理應有十八般武藝，才可以掛着教父之名，Sell個人品味屹立當世。

如斯道理，裏原教父藤原浩絕對深明大義。



教父認可，非同小可。（IG@藤原浩）

話說藤原浩不時在自家IG帳戶，分享生活態度與所見所聞。最近便見到他老人家帖文拜訪銀座鰻魚飯名店「ひょうたん屋」，更高呼：「ここの鰻が最高に好き！」（中譯：我真的很喜歡這裡的鰻魚！），如此仿若少女般的真情流露說喜歡，對於向來Cool爆的藤原教父而言實在難得，那麼作為很久已沒有「回鄉」的港人而言，大家又知道這間鰻魚屋何方神聖嗎？

ひょうたん屋6丁目店。（食べたものなど）

日本美食評論網站Tabelog有3.57，在銀座區的鰻魚飯店之中名列前茅。（Tabelog）

其實ひょうたん屋可是東京銀座的知名鰻魚飯專門店，在飲食界一直廣有名望，餐廳分有1丁目及6丁目兩間分店，藤原浩光顧的是6丁目店，目前在日本美食評論網站Tabelog有3.57，在銀座區的鰻魚飯店之中名列前茅。翻查資料所示，ひょうたん屋之所以別樹一格，其中一大原因在於它是以關西風製作鰻魚料理。能夠在關東地區的東京吃到關西風味，殊不容易。

雖然造法偏向關西風，但從圖片所見，ひょうたん屋的串籤手法則習慣以關東之法，將鰻魚先切片分塊件。（tabelog）

蒲燒鰻魚醬汁，是為每間鰻魚屋獨門秘技，各有所長，但普遍關東派醬汁偏向濃味重口，反觀關西則以清甜甘香為宗。（Wiki）

那麼關東、關西鰻魚飯有何大不同？首先從劏魚角度而言，據說關東地區深受武士道精神影響，對「切腹」這個嚴肅概念相對忌諱，使到舊時廚師在剖開鰻魚的時候，都避免從復部下刀，而從背部入手，久而久之成為傳統。關西地區則剛好相反，直接從魚腹位置落刀，切入點不同，魚肉的口感與入味程度，自然有着明顯分別。

關東串法。（kansaihu）

關西串法。（kansaihu）

再說將鰻魚串籤手法，關東、關西也各有千秋。關東師傅習慣將鰻魚先切片分塊件，才串進籤子烤熟，關西派卻推崇以一整條方式，原條鰻魚穿進其中，一如上圖之分別。論烤的烹飪工序，兩者各有相異處，關西喜歡原條烤至全熟狀態，再斬塊鋪在白飯之上，煙韌鬆脆，較具口感。至於關東派則會先把鰻魚進行清蒸，半熟後才拿到串烤，由於經過蒸此一過程，故肉身會相對軟綿黏口，咀嚼時更會感受到微微的小碎骨，以鬆化見稱。