iPod停產│回憶老佛爺收藏　曾揚言「每部機只會用來聽一種音樂」

【iPod】絕對是一代人的回憶！Apple昨日突然宣告，等最後一代的第7代iPod touch庫存全部售罄之後，iPod家族整個系列商品便將會停產，縱然現在日常生活中使用它的人已少之有少，但它對人類歷史文明的衝擊，永遠毋庸置疑，連時裝巨人老佛爺Karl Lagerfeld生前都頌讚不已，自命大Fan。



iPod終於同大家說再見了。（Apple）

iPod nano的豐富配色，總叫人耳目一新。（Apple）

Karl Lagerfeld是不節不扣的「果農」，機不離身。（GettyImages）

作為昔日權傾天下的CHANEL創意總監，Karl Lagerfeld向來桀驁不馴，從來只有世人崇拜他，卻甚少有他崇拜人的份兒。然而在潮流世界，卻有三樣東西能夠令老佛爺為之心折，第一個是Dior Homme By Hedi Slimane，為穿上它如何努力減逾90磅，這是時裝圈內人盡皆知經典故事；第二個是Chrome Hearts，基本上銀器不離手；而第三個則是今日主角iPod，2001年誕生起始，其驚人儲存歌量以及簡約流線外觀，絕對是劃時代創作，過往Karl Lagerfeld鍾愛它的程度，堪稱瘋狂，現在一於回憶下箇中二、三事。

Karl Lagerfeld生前在國外接受訪問的時候，便曾高調讚揚iPod。（weird）

Karl Lagerfeld對iPod之愛，可以從他生前為CHANEL設計的作品中彰顯出來。（CHANEL）

首先論iPod的收藏量，在時尚世界Karl Lagerfeld之數量可謂冠絕全球，他自己便曾直言擁有超過300部iPod，令人咋舌。然而別以為這300部iPod只是用來曬命沒有實際用途，事實上每部老佛爺都當真會使用來聽音樂。

老佛爺生前很喜歡逛Apple專門店。（IG@suzymenkes）

Karl Lagerfeld主理FENDI期間提案出的iPod存放包套。（Core77）

私底下Karl Lagerfeld曾請托Louis Vuitton，打造個人造型iPod行李箱。（Core77）

之所以需要如此多，乃是因為每部iPod，他會分門別類地儲放某一類特定音樂，Jazz還Jazz、Rock還Rock、Classic還Classic，從不混淆。更誇張是，為了能清晰分辨和更新每部iPod的歌單，日理萬機的Karl Lagerfeld更曾招聘「iPod保姆」，為旗下300部定期整理曲目，確保能聽到最新最好最完整的音樂，不失為「果農」典範。

Karl Lagerfeld離世後，他那300部iPod分批擺放到蘇富比作拍賣之用。（Sotheby's）

而隨着2019年Karl Lagerfeld離世，這批iPod亦成為一眾收藏家珍視的寶物，最終分成數批（分為Ipod Nano 6代、7代等等），被擺放到蘇富比作拍賣之用，平均以€4,410歐元成交，能夠以數萬蚊港元便擁有老佛爺親身使用過的物品，並品嘗到其音樂品味，現在回想起來算是物超所值，可惜當時拍賣老早就被搶購一空了。