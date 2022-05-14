HUMAN MADE專門店登陸中環　限定圓筒電車Tee展現NIGO的香港情懷

【HUMAN MADE/ 別注】人有時就是這麼現實，自NIGO入主KENZO任創意總監，又同ASAP Rocky、Tyler, the Creator合作推出音樂專輯後，連帶自家品牌HUMAN MADE都一併重新熾熱起來，雖然某些資深用家見到此跟風現象，或許不是味兒，但樂觀點看，愈是多人喜歡人家才愈是會看重你的市場，如是者NIGO最近便與HBX獨家合作，於中環置地廣塲BELOWGROUND開設的亞洲首家期間限定店，絕對是香港人的驕傲。



HUMAN MADE專門店登陸香港。（HBX）

中環皇后大道中5號置地廣塲地庫BELOWGROUND SHOP 6。（HBX）

這個由5月13日起營運至10月底的期間限定專門店佔地約2,000呎，為Fans們帶來HUMAN MADE創立以來第23個（SEASON 23）系列，無論是甫推出便會搶購一空的大褸外套、以復古方式製作的圓筒Tee、抑或是一系列特色小物配件等等，基本上humanmade.jp官網上售賣的東西，香港限定店中絕大部份都有，能夠原價購買之餘亦可試上身，當然比光顧水貨好。

甫一踏進店中，品牌大型老虎頭掛飾Logo標記及一排系人型模特兒映入眼中。（HBX）

店面劃分為展示空間及零售區兩部分。（HBX）

基本上humanmade.jp官網上售賣的東西，香港限定店中絕大部份都有。（HBX）

環境裝潢，HUMAN MADE香港專門店同樣入型入格，店面劃分為展示空間及零售區兩部分，甫一踏進店中，品牌大型老虎頭掛飾Logo標記及一排系人型模特兒映入眼中，Old School得來亦氣勢磅礡，屬務必駐足人氣打卡熱點。

HUMAN MADE MULTI STRIPE RUGBY SHIRT HKD1960。（HBX）

對於很多女Fans來說，特色小物及家品才是HUMAN MADE引人入勝之地方。（張榮熹攝）

+ 17

而轉右方向行的零售區，HUMAN MADE SS22新度大量服飾新作掛滿兩旁壁架，令人目不暇給。不過對於很多人，特別是女Fans來說，形形色色特色小物及家品，才是HUMAN MADE引人入勝之地方。耐熱玻璃杯式耐熱圖案玻璃杯、小布袋或鴨仔紙壓、字樣膠箱及大小不一的心心圖案地氈，集實用與美觀於一身，據知很多人不捨得使用，只用來作居家擺設就是了，認真「惜」貨。此外疫情下，HUMAN MADE旗下的衞生及美妝類商品持續熱賣，今次HBX也特意將品牌口罩、保顯噴霧及Shampoo Treatment帶到香港，務求讓香港人在開關無期情況下，盡情沉浸在HUMAN MADE的休閒氛圍之中。

香港區別注HUMAN MADE TRAM T-SHIRT HKD700。（HBX）

香港區別注HUMAN MADE TRAM T-SHIRT HKD700。（HBX）

Tee上圖案乃是向Sex Pistols《Pretty Vacant》唱片封面致敬。（DISCOGS）

貴為策動別注的專家，NIGO凡有新企劃都會特別推出一些特別商品，作為紀念，今次香港專門店當然不少得。要知道香港對NIGO一生事業一直別具意義，遠在1999年BAPE時代，是葛民輝將這隻沖涼猿帶到香港，於炮台山開設首間日本以外亞洲專門店A BUSY WORKSHOP，開拓世人眼光。到2011年Bape面臨困境，則由I.T老闆沈嘉偉動用43億日圓將品牌收購，幫NIGO渡過難關。而NIGO亦曾高呼香港是個很特別的地方，自言「這裡是唯一一個地方我能夠自行乘坐地下鐵及渡海小輪。」或許正是對本港繁忙交通的深刻印象，今次香港別注Tee NIGO便以電車作靈感，並向Sex Pistols《Pretty Vacant》唱片封面致敬，將封面中的經典英倫旅遊巴士改為香港電車，畫龍點睛，完美演繹出NIGO設計技法。