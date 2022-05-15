【牛仔褲】Lee日本新褲款FLeeasy　只有一個尺碼卻做到人人啱穿？

疫情生活新常態，牛仔褲面對機能褲和瑜伽褲左右夾擊，其受歡迎程度大不如前，可能只餘下Vintage友仍矢志不渝。

在這困局下，有些品牌從Indigo、Boro等傳統手藝著手，有些品牌則發揮創意，老字號Lee屬後者，研發出FLeeasy褲款——讓男女高矮肥瘦都可以一「褲」行走江湖外的Urban Outdoor設計。



FLeeasyOne Size Fits All為設計主題（Lee）

機能褲和瑜伽褲能夠彈起，最大原因是方便，至牛仔褲則被認定為重、焗、硬等負面形象，於是Lee新設計FLeeasy，名字就是Free與Easy跟Lee結合，一看而知是希望迎合當今舒適方便的潮流大勢。

FLeeasy設計最大的特點是只有一個尺碼（Lee）

按圖看FLeeasy設計細節：

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Lee以「One Size Fits All作為是FLeeasy的口號，設計最大的特點是只有一個尺碼，範圍涵蓋從 XS到XXL，能夠應用於不用腰圍，就是依靠彈性橡筋，可能有人會說Gramicci、The North Face，甚至UNIQLO早已有彈性橡筋褲頭褲款，這絕非甚麼並非新鮮革命性設計，不過Lee巧妙地將彈性橡筋放到褲頭左右兩旁，而不像傳統設於褲頭，輕易把腰圍調節到適合的寬度，也能加強穩定性。

Lee巧妙地將彈性橡筋放到褲頭左右兩旁，輕易把腰圍調節到適合的寬度，也能加強穩定性。（Lee）

FLeeasy不同性別、身型穿搭：

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褲管是Balloon、Baggy式上闊下窄的剪裁，這錐形輪廓適合不同身高，由160到180cm都穿得好看，嬌少的話可輕輕一摺褲腳，高大的則當作9分褲穿，感覺一樣自在隨意，是很City Boy風格，也現在追求舒適的大潮流，零售價是7,920日元（約481港元），算實惠；除此以外，家人也可以交換褲穿，加多樣省錢的優點。



FLeeasy能否突圍而出，挑戰機能褲和瑜伽褲強勢？