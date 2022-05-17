男士百慕達短褲4大穿搭造型　休閒度假、Smart Casual亦清爽體面

隨著夏季的腳步越來越近，香港潮濕又悶熱的氣候更加顯著，想以長褲完成造型而必須忍受炎熱的天氣簡直一大挑戰，但若換上短褲又擔心是否過於輕鬆而難以穿出俐落的感覺。



如果你也有相同的困擾，別擔心！相信看完本次 Dappei 的「百慕達短褲」搭配提案，不僅能優化腿部比例，無論搭配正式感單品或休閒造型還很適合，入手幾件就能讓雙腳放風又不失帥氣，就讓我們一起看看能有什麼造型變化吧！

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1. 搭配休閒上衣更顯質感

源自於 20 世紀駐紮在百慕達地區的英國軍官，因難以忍受當地炎熱的氣候，故突發奇想將制服長褲從膝蓋處剪下並向上反折，搖身一變成為長度位於膝上 2～3 公分的「百慕達短褲」，爾後經商人將材質改良，西裝面料、毛呢材質、棉質 ⋯⋯ 等變化讓這款短褲足以因應正式與休閒場合，修身的版型使它大受歡迎，很適合夏季喜歡著用短褲而想在視覺上更具質感的搭黨們。即便是簡單搭配素面衛衣或是像上圖型人在上身選用有設計感圖案的短 Tee，並將上衣紮進百慕達短褲裡，視覺上便更顯俐落，也將休閒與正式拿捏的恰到好處。

2. 搭配襯衫展現清新

現今的百慕達短褲已不再嚴格講求長度落在膝上 2～3 公分處，設計上也融入更多的元素，因此在著用時更能展現豐富的搭配可能性；像是上圖型人以腰間有綁帶設計的水泥灰百慕達短褲搭配古巴領直條紋襯衫，短褲的抓皺為視覺增加層次與變化，淺色襯衫及草編紳士帽、皮質拖鞋等休閒單品，都讓造型多了分清新的度假 vibe。此外，下圖型人選用丹寧布料的百慕達短褲，且將襯衫作為外套使用並以斜肩包作爲配件的搭配方式，青春洋溢的視覺效果充分展現百慕達短褲實搭的一面，喜歡日系簡約感的男大生不妨試試。

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3. POLO 衫搭出輕復古

比襯衫少了些正式感的 POLO 衫經常在復古風格的穿搭中出現，而這款單品用來搭配百慕達短褲亦毫無違和感，隨著 POLO 衫材質不同還能呈現截然不同的樣貌！上圖型人選用版型較合身的黑色 POLO 衫搭配百慕達短褲，讓同色系穿搭更有變化，而水兵帽則添加幾許復古風味，腳下的皮質流蘇拖鞋更在視覺上多了日系職人感；值得一提的是，為了在一身黑中更有層次，型人以白色小包、黃色長襪製造亮點，也讓整體造型不那麼沈悶。

4. 街頭感的 Smart Casual

喜歡在街頭造型中融入正裝元素的搭黨們，比起西裝短褲不妨嘗試版型更舒適的百慕達短褲來做搭配，像是如下圖型人以黑色百慕達短褲搭配寬鬆的灰褐色千鳥格西裝外套，修身的褲型使得上身的寬鬆感不會壓縮到整體比例，更讓 One Tone 的造型更富變化；而黑色的跨肩包不僅讓造型更有層次感，背在較高的位置也平衡了被西裝外套衣長拉低的上身比例，增高的高筒帆布鞋則讓整體在視覺上顯得高挑，完美展現如何善用配件來打造穿搭好比例。

Dappei 結語：

百慕達短褲除了能兼顧休閒與正式感，修飾腿部比例的版型還能帶出輕成熟的質感，隨著與不同單品搭配，還能與各式風格相輔相成，今年換季就靠這件帥過整個夏天吧！



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原文：男生夏天單品推薦「百慕達短褲」，文青、復古、Smart Casual、微熟風格造型教學

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