春夏韓國Oppa一週穿搭　恤衫、T恤、西裝褸5大單品　打造韓劇造型

不知道各位搭黨是不是也跟搭編一樣，常常在滑 Instagram 時被韓系街拍的型人帥到，基本款單品搭上特殊剪裁、時而清新時而沈穩的單品色系，散發簡約又質感的氣息，如同從韓劇中走出來般！



今回 Dappei 整理出韓系穿搭中常見的五樣單品，讓我們來看看如何透過這些單品完成一週韓系穿搭吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Mon. 針織 Polo 衫

一週的開始就以給人知性印象的針織單品開始吧！比起網眼布材質的 Polo 衫，針織面料能讓這款半正式感單品多了分溫柔、知性，且在韓系風格中，也經常看到型人透過淺色針織 Polo 衫混搭出質感造型。像是下圖型人選用米色的 Polo 衫並搭色階上更深一些的同色系百慕達短褲，同色系在視覺上能給人乾淨、俐落的印象，加上手錶、錢包的皮質面料而使品味獲得提升，另外，搭配白色懶人鞋則使這套穿搭更無距離感。

Tues. 丹寧直筒褲

丹寧直筒褲隨著搭配的單品不同，而在造型中有許多可能性，其中，想讓韓系穿搭有更多的休閒率性，搭配丹寧直筒褲是最直接且容易的方式。喜歡偏個性風格的搭黨們不妨像中圖型人，以短袖白襯衫搭配不同刷色拼接的丹寧直筒褲；因整身單品色系屬無彩色系，因此更凸顯出褲款的特別，頭上的黑色漁夫帽也與腳下的皮質拖鞋色系相呼應，率性又不失質感。

Wed. 襯衫

無論韓劇或者韓系網拍的造型，襯衫是韓系穿搭必備的單品之一，而襯衫不僅能與九分西裝褲搭出俐落的歐巴感，隨著款式設計與著用方式的不同還能有許多變化。像是夏季時不妨參考上圖型人以短袖古巴領襯衫搭配合身九分褲，古巴領襯衫的開領設計讓視覺多了分休閒，且許多古巴領襯衫有較多的紋路、圖案設計，因此更能讓造型富有變化；而搭配合身的褲款並將襯衫紮入褲頭的方式也是韓系穿搭中很常見的，一方面能讓身形看起來更高挑，還能給人整齊、乾淨的好印象。

Thurs. 不同鞋款的 Smart Casual

除了將正式感的襯衫換成休閒的 T-shirts 款式，或者以休閒長褲、丹寧褲代替西裝褲，想在日常中以西裝外套搭出 Smart Casual 風格的話，也可透過復古風的運動鞋、帥氣的靴款 ⋯⋯ 等來呈現。像是下圖型人在看似不易融入日常搭配的黑色西裝外套內搭配摩卡棕的短 Tee，使得視覺上比起常見的搭配白色短 Tee 來得溫柔且特別；並且褲款著用能與西裝外套搭出成套感的黑色長褲，最後再以一雙淺色的復古運動鞋讓整體色調不至於太暗淡。

Fri. 短 Tee

即將迎接週末就以舒適的短 Tee 完成韓系造型吧！喜歡輕熟氣質的搭黨們不妨像上圖型人以略寬鬆的短 Tee 搭配打褶設計的西裝褲款，透過將上衣紮進褲頭讓穿搭舒適而不邋遢。若想讓短 Tee 搭配西裝褲的穿搭方式更特別，也可像這套穿搭選用可愛又有特色的分趾設計帆布鞋增加亮點，且顏色與上衣呼應更展現出簡約、高級的質感。

Dappei 結語：

除了較常見以襯衫搭配西裝褲的輕熟路線，韓系穿搭中的休閒風格也因經常與西料單品混搭，而在視覺上顯得更加氣質；加上韓系穿搭亦著重上下身比例配置，因此想在視覺上擁有大長腿的搭黨們不妨試試韓系穿搭吧！



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