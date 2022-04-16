必學「酷龍」具俊曄City Boy 4大穿搭技巧　粗獷軍工裝堪稱神檯級

大S 與南韓偶像男團始祖「酷龍」成員具俊曄再婚，兩人再續前緣，震驚亞洲演藝圈。當然這位光頭大叔來頭非同小可， 20 多年前以雙人團體「酷龍」風靡全世界，而現年 52 的歲的具俊曄依然保養得宜，除了曾經有的亞洲舞王的封號之外，他當時前衛的穿搭引領的潮流，現今同樣如此！



近年在 Instagram 大量分享自己的穿搭照，迷上美式重機的他，熱愛軍工裝風格，絕對堪稱大神教科書等級。

這次就來解析一下他的穿搭吧，絕對是各位 City Boys 學習的榜樣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 利用襯衫打造層次感！

MAN 味十足的具俊曄時常穿著可攻可守的牛津襯衫，不只給人成熟感，也是提升穿搭層次的利器，像是可以當作簡單的外套罩衫，或是穿著兩件襯衫，外件選擇半扣，層次感立即顯現，同時給人休閒帶點正式的穩重感；當然也可以穿在衛衣或是連帽上衣裡面，當作內裏露出襯衫衣角也很有 City Boy 的感覺 。

2. 冬季氣場就靠大衣！

不管是長大衣、軍裝大衣，絕對是男生們想在冬季提升氣場和層次的神器，簡單裡面穿著衛衣、連帽上衣就能呈現出外長內短的層次感，當然講究一點內裏可露出一點衣角，呈現出隨性不隨便的氛圍；當然大衣可兼容度也非常高，若還是怕冷，裡面穿著襯衫或是丹寧外套，也是相當合理、有型！

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3. 一件吊帶褲提升整個 Look ！

若不知道要穿什麼，又想立馬營造出有型又粗獷的工裝氛圍，那一件連身的工裝吊帶褲絕對是最強單品，整簡單穿著，裡面搭襯衫、 T-Shirt 樣樣行，外層再搭件軍工裝外套，再呼應一下身上的配色，帥度、層次及氣場一次到位！

4. 愛牌 Engineered Garments 、 Nigel Cabourn！

除了搭配技巧之外， 具俊曄之所以穿出來這麼有 Vibe ，身上的單品也功不可沒，可以看到他大量穿著 Engineered Garments 、 Nigel Cabourn 這類日本高端「仿古著」的人氣軍工裝品牌，利用單品本身的設計和用料，讓整體的穿搭質感大大提升。

以上整理出來的「酷龍」具俊曄四個穿搭小技巧，各位讀者不妨可以參考一下，幾個細節提升讓你 City Boy 、 軍工裝風格也能穿得更有 Vibe ！

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