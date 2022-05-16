ZARA聯乘Rhude設計師出新支線　平均數百元震撼價香港官網有得搶

【ZARA/ 聯乘】較之UNIQLO、H&M等快速時裝巨頭，ZARA在聯乘合作的策略上，向來比較「懶懶閒」，人家每年每月都有海量Collaboration，這個西班牙服裝大戶卻貴精不貴多似的，近年印象難忘的別注就只有EVERLAST和ADER error，完全唔憂做。



Rhude設計師Rhuigi Villaseñor可謂目前時裝界當紅炸子雞，早在與ZARA合作前，已被Bally賞中為新一位創意總監。（Bally）

而來到2022年5月，ZARA才又慢條斯理地發表另一聯乘重頭戲：與RHUIGI設計師Rhuigi Villaseñor合作，打造全新支線系列Redesigning Human Uniform ™，簡稱RHU。

RHU以男裝計設為主。（ZARA）

RHU可是ZARA一個針對時下街頭服飾市場度身訂造之新系列，提倡Post-athleisure後運動休閒及Post-streetwear後街頭服飾概念。據Rhuigi Villaseñor所說，Post-athleisure此概念有兩大原則，第一是服裝必須既實用又舒適，波鞋與Tee絕對是RHU最致力開發重點Item；第二則是講求高度性價比，他在接受外國傳媒訪問中直言，未來的奢侈品世界是屬於年青人的：「然而在通貨膨脹的時局下，物價上升速度太過驚人，時下許多精美潮流單品，普遍孩子難以負擔得起。所以無論是Rhude或是接下來的Bally、RHU，我希望能夠在價格點上作出協調。」如此宏大抱負，但願他講得出做得到。

RHU整個系列共24套Looks、60多件Items。（Rhuigi）

定價由數十到接近二十港元不等，香港官網搶先開售。（Rhuigi）

綜觀RHU整個系列共24套Looks、60多件單品，均以男裝計設為主，涵蓋衫褲鞋襪，定價由最平數十元到千多港元不等。服裝設計走美式西岸風情與誇張用色，七彩條子横紋、火焰圖案Polo Shirt，或大Logo Tee，風格的確與Rhude分別不大，只不過是平常Rhude會採用更多洗水及相關舊化處理，看上去富有點點Vintage味道，而現在RHU則看上去較簡潔，「睇頭」少了一點，定價卻只是十分之一，抵與唔抵，見仁見智。

焦點單品PRINTED POLO SHIRT X RHUIGI。（ZARA）

RHUIGI MULTICOLOURED RUNNING TRAINERS。（ZARA）

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不過，鞋子製作方面，Redesigning Human Uniform ™與Rhude的設計可謂南轅北轍，Rhude鞋子走典型Old School路線，招牌作Rhecess Logo-Appliquéd Distressed Sneakers，驟眼看上去可謂與陳年Nike Dunk及Big Nike有異曲同工之妙，滿戴80年代懷舊街頭風味。但RHU偏偏筆風一轉，主打機能路線，大玩搶眼顏色與物料拼合，結合舒適中底，仿如SALOMON及HOKA ONE ONE作品。其實以ZARA之財雄勢大，未來當真開發一條戶外服裝支線，與The North Face、Patagonia或山と道拗拗手瓜，長遠也是未可知的事。