BALENCIAGA創意總監最愛玩致敬　《少林足球》後今次輪到李寧牌？

【BALENCIAGA】論將舊物事進行3%畫龍點睛式改造，自Virgil Abloh離開以後，Demna Gvasalia無疑屬當世時裝界最強天才，哪怕再平常甚至平庸之物，經他點撥後總能升格成前衞出眾潮物，例不虛發。



不作公開售價的「究極破壞版」BALENCIAGA Paris。（BALENCIAGA）

網民直言球鞋很有周星馳《少林足球》電影中的爛波Boots「味道」。（少林足球）

早前《一物》才報導這位BALENCIAGA創意總監以上世紀5、60年代Old School帆布運動鞋作靈感，炮製出s全新鞋作Pari，本來稀鬆平常，然而Demna Gvasalia卻藝高人膽大，以賣弄舊化、污漬和破壞之法，將一對正常帆布鞋，破壞成支離破碎、東歪西倒的形象，很有周星馳《少林足球》電影中的爛波Boots「味道」，讓人一度質疑究竟舊化版Paris，是否當真可以著用上街。

常規版Balenciaga Paris HIGH TOP TRAINERS $5,200。（Balenciaga）

雖然後來終於證實，此對「究極破壞版」只屬造型師Leopold Duchemin的廣告Art Piece作品，不作正式發售，但這對爛鞋已成功為BALENCIAGA Paris掀起網絡風潮，全球討論它的人成千上萬，引證哪怕是小小的改造，只要配合到具話題性的Marketing策略，便足已在市場上天翻地覆。

上面的BALENCIAGA神祕球鞋才流出照片不久，即有網民發現它與下面的Li-Ning F2十分相像。（myfacewheno_o）

無論是流線鞋形、超低筒輪廓、物料配置、鞋身上的透氣孔數量和分布位置，兩對鞋都足以用「如有雷同，實屬巧合」形容。（myfacewheno_o）

想不到Paris才發表了一個星期，Demna Gvasalia旋即又有新搞作登場。近日網上便流傳BALENCIAGA一對暫未有名稱的神祕球鞋，以橡膠材質打造，既防水防滑，鞋身上的穿窿洞孔設定，亦有散水和透氣的作用，集水鞋的功能性與球鞋的潮流外觀於一身，著實令人看得心花怒放。

已有網民出Post玩嘲諷了。（IG@myfacewheno_o）

誰不知隨後卻有網民踢爆，這對B記新鞋可是與中國運動Li-Ning，2010年所曾發表過一對名為F2的跑鞋十分相似，無論是流線鞋形、超低筒輪廓、物料配置、鞋身上的透氣孔數量和分布位置，足以用「如有雷同，實屬巧合」形容。事件曝光之後，正反兩方都支持者眾，有人聲討Demna缺乏創意，有人則護航，指他的3% Rule改造技法早已超越Virgil，但無論誰是誰非，這對神祕新鞋在未推出之前已掀起人氣熱話，從Engagement角度來說，BALENCIAGA又贏一仗。

Li-Ning FW19季度。（Li-Ning）

平必而論，好像BALENCIAGA這樣一個一線一潮流大牌與內地品牌扯上關係，或許很多潮人心裡面，第一個反應覺得只是玩笑一則，不過Li-Ning近年積極提升設計功力與形象包裝，出品從以往與潮流圈風馬牛不相及，到近年成功與時裝界漸行漸近，也是不爭之實。好像2019年初，Li-Ning便遠赴四大時裝周之一的紐約時裝周舉行發布會，在國際間獲得正面迴響，再細看服飾設計，亦當真有幾分VETEMENTS、A-Cold-Wall*或OAMC之風韻，只要懂得找些具話題性設計師合作，搞搞Crossover，應有一番作為，唔信的話請參照7-11 × PEANUTS × FDMTL系列，儲幾個印花再加數十元便可擁有，立即大受歡迎。