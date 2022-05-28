Hermès 5種特殊皮革冷知識：鱷魚皮也分等級　有這符號代表最矜貴

Hermès （愛馬仕）的包以精細高品質的工藝聞名，一名專業的工匠需花費長達40個小時才能製作出一只鉑金包，且Hermès採用的縫製工藝為特殊的「馬鞍針法」，無法由任何機器取代。此工藝需將兩根針同時穿在一條縫線的兩頭，只要正確縫合，雙針線永遠不會散開，因此，如此珍貴的Hermès鉑金包是許多女性想擁有的夢幻逸品。



不過除了工藝，特殊皮革也是Hermès包包的另一看點，鱷魚皮和蜥蜴皮等珍稀皮革好比人類獨一無二的指紋，經由專業工匠挑選最優質的皮革並進行修飾處理製成包包後，這只包包將會隨著使用時間更添美感。

以下要介紹的五種特殊材質分別為Porosus 灣鱷、Crocodile Niloticus 尼羅鱷、Alligator 美洲鱷、Ostrich 鴕鳥皮、Lizard蜥蜴皮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Hermès 5種特殊皮革介紹

1. Porosus 灣鱷

Hermès的鱷魚皮包裡最值錢的絕非灣鱷皮莫屬，市場上的野生灣鱷十分少見，其鱗片小而密，間隙很深，且每個鱗片上都有一個小氣孔。那要如何分辨哪個才是灣鱷皮做的包包呢？仔細看的話，在Hermès燙印Logo旁會發現有一個倒V符號「＾」，只要看到這個符號就代表這個鱷魚皮包使用的是最高級的灣鱷皮。

2. Crocodile Niloticus 尼羅鱷

尼羅鱷顧名思義主要生活在非洲尼羅河流域。體型較大，鱗片大多也有毛孔，紋路從方形過渡為不甚規則的圓形。因為皮革面積較大，所以能用在各種包款上。另外，大家所熟知的喜馬拉雅包就是由尼羅鱷做的。如果要從符號來判斷，由尼羅鱷做的鱷魚皮包上會有兩個點「●●」。

3. Alligator 美洲鱷

Alligator 美洲鱷就是指密西西比鱷，其紋路特色與灣鱷相似，但是沒有氣孔，光澤度比其他兩種鱷魚亮。除此之外，該種鱷魚因產量大，近幾年出的顏色選擇也比較，且霧面鱷魚皮包多為美洲鱷所製成。如果在Hermès包包的Logo燙印旁看見方塊符號「□」，就代表該包包為美洲鱷魚皮。

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4. Ostrich 鴕鳥皮

鴕鳥皮是價格僅次鱷魚皮的特殊皮革，多數產於非洲，特色是帶有圓形狀的斑點，是一款十分耐用的皮革。雖然皮革會隨著使用時間變軟，但長期接觸人體皮膚上的油脂也容易使其顏色變深。

5. Lizard蜥蜴皮

蜥蜴皮皮質較軟，紋路細小，非常去光澤感，產地主要選用來自印尼的大蜥蜴皮，顏色豐富多樣。由於蜥蜴體格相對偏小，多用於製作小包上，最常見的為Birkin 25、Kelly以及康康包。另外，蜥蜴皮在價格上澤巨蜥會比尼羅巨蜥來得高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：原來這個符號代表Hermès最頂級鱷魚皮！五種Hermès特殊皮革介紹】