Hermès｜9大經典手袋推介 除Birkin、Kelly外Halzan更易入手投資

Hermès包擁有無可挑惕的精緻做工，在二手市場也有著絕對保值的優勢，而除了柏金和凱莉包，這9個經典的愛馬仕Hermès包，也是你必須認識和關注的爆紅款。



1. Hermès Lindy

雖然沒有Birkin柏金包和Kelly凱莉包那麼搶手，但是Hermès Lindy也可說是家族中非常歡迎且獨特的包款。Hermès Lindy最早出現在2007年，包款名字靈感來源自1920年代紐約黑人族群中起源的舞蹈Lindy Hop林迪舞。這款Hermès包款最大特色是肩背和手提兩用的構造，不但有著令人驚喜的大容量，包身重量也很輕巧。2019 年秋冬更推出了迷你款式，讓喜歡小包的女孩為之瘋狂。

2. Hermès Garden Party

這款包如其名，是愛馬仕包款家族中最素雅且樸實的款式。Hermès Garden Party以園藝用品為靈感所設計，主打休閒風格，擁有軟皮革和帆布拼接皮革滾邊等材質選擇，優雅大方卻又不會過於莊重的特性，除了容量實用之外，因為價格相對親民，所以是許多人入手第一個Hermès包包的入門款。

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3. Hermès 24/24

熱騰騰的Hermès 24/24包款是來自2018年秀上的款式，其特色根據官方網站所描述，是重新詮釋了另外一款經典包款Toolbox牛奶包。Hermès 24/24除了強調皮革的滑順輪廓和柔軟度，可旋轉的扣環可以說是愛馬仕另外一個經典樣式的詮釋。結構強烈的翻蓋設計，配上大小適中的手提把，不管是大款或者小款，包身背後都附上可拆卸的背帶扣環，趕上可以隨意換上特色揹帶的精品包款風潮。

4. Hermès Jypsiere

這款Hermès包是當時還是設計總監的Jean Paul Gaultier，為愛馬仕所留下的一款極具吉卜賽風情的款式，Jean Paul Gaultier以自己名字首字母「J」和Gypsies結合，將吉卜賽族群血液中流浪狂野的特質詮釋在這款設計中。充滿中性氛圍的立體設計，有別於愛馬仕家族包款中慣有的高雅，反而營造出年輕有活力的氣息，最大特色是皮質與金屬結合而成的多層次設計。

5. Hermès 2002

2002系列之所以被認定為有可能成為新一代Hermès包的經典款式，原因在於它有著類似Constance系列的方正外型，不過因為包釦的H型以圓圓的形狀呈現，更加活潑且年輕，簡潔又不失俏皮。2002系列包款首次出現在秀上的時刻是2018年的春夏系列，包釦靈感源自70年代的絲巾圖案，包款設計重新演繹1972年的包款。

由於Constance系列越來越難買，許多愛馬仕鐵粉轉而開始投資2002系列，而且2002系列的內部格局有2個大隔間和一個外層袋，容量要比同尺寸的其他包款更加實用，難怪也逐漸成為必須等待的包款名單之一。

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為什麼愛馬仕Constance包越來越難買？

Constance包誕生於1959年，據說，在這款手袋出廠當天，愛馬仕設計師Catherine Chaillet的第五個孩子出生，因此愛馬仕用這位設計師剛剛出生的女兒來為這款包命名。

儘管Constance包是50年前的作品，但這款包的優雅外形和功能性設計使其受到收藏家的熱捧。據說，相對更加知名的柏金包和凱莉包而言，Constance包更為稀有。

6. Hermès Verrou

這款在愛馬仕家族中屬於小眾款，知道了人不多，但是卻也默默地累積不少人氣。在法語中Verrou就是鎖的意思，呼應著Hermès Verrou包款唯一的裝飾。雖然有著工業感十足的鎖頭設計，但是其實這款Hermès包早在1938年就由Robert Dumas Hermes 所打造問世，一開始所設計的款式為手拿包。Hermès Verrou的螺栓鎖，其靈感來自於馬廄裡的門鎖，此款式於2010年重現江湖，2017年則成為秀場上的包款之一。Hermès Verrou尺寸有中號、小號，還有手拿翻蓋款的設計，配上高質感的皮革，底部還有著四顆底座金屬，硬派輪廓剛好是這幾季流行的款式。

7. Hermès Mosaïque au 24

Mosaïque顧名思義就是馬賽克磁磚，但是這塊磁磚可不是隨便一塊，而是來自巴黎愛馬仕福寶總店的標誌性地磚花紋，24則是代表福寶總店的門牌號碼。Mosaïque au 24是2018年才推出的全新款式，但是同樣走硬派紮實的包款設計路線，其外形輪廓靈感來自小置物盒的概念，完美展現了Hermès包款特有手工縫製的細膩。Mosaïque au 24的開關設計既現代又立體，從中間輕輕按壓，便可以打開。分別有17公分與20公分兩種尺寸選擇，肩帶的設計如同Constance包款，可依照需求作肩背或手提的長度調整。

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8. Hermès Roulis

這款Hermès包在鐵粉眼中也是買不到Constance康康包時的絕佳替代方案。Hermès Roulis最早出現在2011春夏系列中秀場搭配服裝的包款之一，其前翻蓋的鏈扣細節，精緻迷人，最大的特色還有包邊翻蓋上細膩的車線。

雖然也是屬於小眾款，不過全智賢在所主演的韓劇《藍色大海的傳說》中曝光後，其火紅程度瞬間升溫。包款構造有可調節肩帶，可用於肩揹或者斜揹，包身中間有一個分隔袋，背面也有一個平整的夾層，優雅的外觀配上實用程度，完全不遜人氣Constance康康包。

9. Hermès Halzan

Halzan 其實早於 2014 年已推出，相繼之後再推出的Halzan Mini則是其延伸設計，21.5 X 15 cm 的尺寸顯得更輕巧，十分適合周末休閒造型，是近期相當受歡迎的Hermès包款。

2014年7月推出時可以說是一款顛覆性的包款。此款包包據說可以有高達5種佩戴方式造型和用法，無論是外觀設計還是時尚、功能，都達到一定的水準。一直以來愛馬仕的設計很少會走多功能路線，但這款二合一的設計解決了馬迷的痛點。

此款包是由當時的設計師 Frederick Vidal 所設計 ，設計靈感來自於馬具，從馬鐙形手柄到中間的帶扣，都帶有馬鞍形狀的影子，不刻意強調的貴氣，低調但充滿質感。

至於是哪五種配帶方式，除了當一般斜挎包使用外，也可以縮短揹帶當成腋下包，或是掀起翻蓋來手挽，甚至卸下揹帶變成輕盈的托特包 ，喜愛 Hermès包但又怕駕馭不了經典款，Halzan Mini 可說是很值得投資的新生代款式。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 購包夢幻指標！9大Hermès包款：除了柏金、凱莉，你必關注的愛馬仕經典款】